Шлях трамвая увечері подовжили в одному з районів Харкова: чому
Відтепер шлях трамвая №8 увечері після 18:10 продовжуватимуть, повідомляє Харківська міськрада з посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства.
Маршрут трамвая №8 щодня з 18:10, після завершення роботи трамвая №5, продовжуватимуть.
У цей час трамвай №8 курсуватиме наступним чином:
Розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників.
