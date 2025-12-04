Маршрут трамвая вечером удлинили в одном из районов Харькова: почему
Фото: Василий Голосный
Отныне путь трамвая №8 вечером, после 18:10, будут продлевать, сообщает Харьковский горсовет со ссылкой на Департамент строительства и дорожного хозяйства.
Маршрут трамвая №8 ежедневно с 18:10, после завершения работы трамвая №5, будут продлевать.
В это время трамвай №8 будет курсировать следующим образом:
разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Байрона — ул. Морозова — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — парк Машиностроителей.
