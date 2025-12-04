Live

Маршрут трамвая вечером удлинили в одном из районов Харькова: почему

Транспорт 18:26   04.12.2025
Оксана Якушко
Маршрут трамвая вечером удлинили в одном из районов Харькова: почему

Отныне путь трамвая №8 вечером, после 18:10, будут продлевать, сообщает Харьковский горсовет со ссылкой на Департамент строительства и дорожного хозяйства.

Маршрут трамвая №8 ежедневно с 18:10, после завершения работы трамвая №5, будут продлевать.

В это время трамвай №8 будет курсировать следующим образом:

разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Байрона — ул. Морозова — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — парк Машиностроителей.

Читайте также: «Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов

Автор: Оксана Якушко
