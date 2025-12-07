Хмарно, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 8 грудня

У понеділок, 8 грудня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями, без істотних опадів.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть близько 0 градусів, удень – від 2 до 4 тепла, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі буде від 2 морозу до 3 тепла, вдень – від 0 до 5 градусів.

Вітер східний – 7-12 м/с.

За даними Укргідрометцентру, 8 грудня буде хмарно по всій Україні. Без істотних опадів, лише на півдні країни, вдень місцями та в центральних областях невеликий дощ.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», грудень, за прогнозом синоптиків, цього року на Харківщині буде теплішим на 2 градуси. Середньомісячна температура повітря може становити 1 градус морозу, при кліматичній нормі 3 градуси нижче нуля.