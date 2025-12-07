Live

Облачно, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 8 декабря

Погода 20:06   07.12.2025
Елена Нагорная
В понедельник, 8 декабря, в Харькове и области – облачно с прояснениями, без существенных осадков.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать около 0 градусов, днем – от 2 до 4, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью будет от 2 мороза до 3 тепла, днем – от 0 до 5 градусов.

Ветер восточный – 7-12 м/с.

По данным Укргидрометцентра, 8 декабря облачно будет по всей Украине. Без существенных осадков, только на юге страны, днем местами и в центральных областях небольшой дождь.

Как сообщала МГ «Объектив», декабрь, по прогнозу синоптиков, в этом году в Харьковской области будет теплее на 2 градуса. Среднемесячная температура воздуха может составить 1 градус мороза, при климатической норме в 3 градуса ниже нуля.

Автор: Елена Нагорная
