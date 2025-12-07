Облачно, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 8 декабря
В понедельник, 8 декабря, в Харькове и области – облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать около 0 градусов, днем – от 2 до 4, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура воздуха ночью будет от 2 мороза до 3 тепла, днем – от 0 до 5 градусов.
Ветер восточный – 7-12 м/с.
По данным Укргидрометцентра, 8 декабря облачно будет по всей Украине. Без существенных осадков, только на юге страны, днем местами и в центральных областях небольшой дождь.
Как сообщала МГ «Объектив», декабрь, по прогнозу синоптиков, в этом году в Харьковской области будет теплее на 2 градуса. Среднемесячная температура воздуха может составить 1 градус мороза, при климатической норме в 3 градуса ниже нуля.
Читайте также: Сегодня 7 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Облачно, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 8 декабря», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 декабря 2025 в 20:06;