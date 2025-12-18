«Символ незламності й віри». На Харківщину привезли Вифлеємський вогонь 📷
Вифлеємський вогонь миру представники Національної скаутської організації «Пласт» передали голові ХОВА Олегу Синєгубову.
«Для нас, у фронтовому регіоні, це також символ незламності й віри – у добро, яке неодмінно переможе, у наших хоробрих військових, які боронять українські громади в небі та на землі, у мирне майбутнє сильної, вільної України. Вифлеємський вогонь — це про світло, яке ми зберігаємо у своїх серцях, навіть коли переживаємо найтемніші дні війни», – зазначив Синєгубов.
Традиція передачі вогню бере початок наприкінці 80-х минулого століття. Пластунські організації з усього світу щорічно проводять міжнародну акцію напередодні Різдва. Австрійські скаути беруть вогонь у Вифлеємі та доправляють його літаком до Австрії, де естафета передається пластунам з інших країн. З початком російсько-української війни вогонь та різдвяні подарунки передають українським захисникам у зону бойових дій.
Читайте також: Під Харковом врятували лебедя: у яку пастку потрапив птах (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Вифлеемский огонь мира, Олег Синегубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Символ незламності й віри». На Харківщину привезли Вифлеємський вогонь 📷», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2025 в 16:43;