Live

«Символ незламності й віри». На Харківщину привезли Вифлеємський вогонь 📷

Суспільство 16:43   18.12.2025
Вікторія Яковенко
«Символ незламності й віри». На Харківщину привезли Вифлеємський вогонь 📷 Фото: Олег Синєгубов

Вифлеємський вогонь миру представники Національної скаутської організації «Пласт» передали голові ХОВА Олегу Синєгубову.

«Для нас, у фронтовому регіоні, це також символ незламності й віри – у добро, яке неодмінно переможе, у наших хоробрих військових, які боронять українські громади в небі та на землі, у мирне майбутнє сильної, вільної України. Вифлеємський вогонь — це про світло, яке ми зберігаємо у своїх серцях, навіть коли переживаємо найтемніші дні війни», – зазначив Синєгубов.

Вифлеемский огонь мира на Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов
Вифлеемский огонь мира на Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов
Вифлеемский огонь мира на Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов

Традиція передачі вогню бере початок наприкінці 80-х минулого століття. Пластунські організації з усього світу щорічно проводять міжнародну акцію напередодні Різдва. Австрійські скаути беруть вогонь у Вифлеємі та доправляють його літаком до Австрії, де естафета передається пластунам з інших країн. З початком російсько-української війни вогонь та різдвяні подарунки передають українським захисникам у зону бойових дій.

Автор: Вікторія Яковенко
