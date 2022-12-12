Вифлеємський вогонь миру доправлять в Харків: де його можна отримати
До Харкова доправлять Вифлеємський вогонь миру, 13 грудня будь-хто зможе отримати його для свого дому на залізничному вокзалі.
Як повідомили в “Укрзалізниці”, сьогодні вдень залізничники отримали вогонь від українських пластунів та менше ніж за добу доправлять його на вокзали 22 обласних центрів та міст Конотоп і Краматорськ.
“Вже 13 грудня будь-хто зможе отримати вогонь для свого дому на вокзалах Києва, Вінниці, Хмельницького, Рівного, Житомира, Сум, Чернівців, Дніпра, Кропивницького, Івано-Франківська, Чернігова, Луцька, Одеси, Полтави, Херсону, Миколаєва, Запоріжжя, Черкас, Харкова, Львова, Ужгорода, Тернополя, Конотопа та Краматорська, де будуть встановлені безпечні стенди з Вифлеємським вогнем миру.”, – розповіли у компанії.
Також в “Укрзалізниці” зазначили, що цієї зими скаутська традиція має для українців особливе значення.
“Коли всі українці живуть в умовах обстрілів та відключення електроенергії, сяйво вогню з Вифлеєму стане символом об’єднання та незламності у боротьбі за наше вільне та мирне майбутнє”, – додали в компанії.
Традиція передачі Вифлеємського вогню миру бере початок наприкінці 80-х минулого століття. Пластунські організації з усього світу щорічно проводять міжнародну акцію напередодні Різдва. Австрійські скаути беруть вогонь у Вифлеємі та доправляють його літаком в Австрію, де естафета передається пластунам з інших країн.
Нагадаємо, що торік вогонь роздавали у храмі святого Іоанна Богослова.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 21:50;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Харкова доправлять Вифлеємський вогонь миру, 13 грудня будь-хто зможе отримати його для свого дому на залізничному вокзалі.".