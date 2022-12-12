Вифлеемский огонь мира доставят в Харьков: где его можно получить

В Харьков доставят Вифлеемский огонь мира, 13 декабря любой желающий сможет получить его для своего дома на железнодорожном вокзале.

Как сообщили в «Укрзалізниці», сегодня днем железнодорожники получили огонь от украинских пластунов и меньше чем за сутки доставят его на вокзалы 22 областных центров и городов Конотоп и Краматорск.

«Уже 13 декабря любой желающий сможет получить огонь для своего дома на вокзалах Киева, Винницы, Хмельницкого, Ровно, Житомира, Сум, Черновцов, Днепра, Кропивницкого, Ивано-Франковска, Чернигова, Луцка, Одессы, Полтавы, Херсона, Николаева, Запорожья, Черкасс, Харькова, Львова, Ужгорода, Тернополя, Конотопа и Краматорска, где будут установлены безопасные стенды с Вифлеемским огнем мира», — рассказали в компании.

Также в «Укрзалізниці» отметили, что этой зимой скаутская традиция имеет для украинцев особое значение.

«Когда все украинцы живут в условиях обстрелов и отключения электроэнергии, сияние огня из Вифлеема станет символом объединения и несокрушимости в борьбе за наше свободное и мирное будущее», — добавили в компании.

Традиция передачи Вифлеемского огня мира берет начало в конце 80-х прошлого века. Пластунские организации со всего мира ежегодно проводят международную акцию в преддверии Рождества. Австрийские скауты берут огонь в Вифлееме и доставляют его самолетом в Австрию, где эстафета передается пластунам из других стран.

Напомним, что в прошлом году огонь раздавали в храме святого Иоанна Богослова.