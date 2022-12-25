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Вифлеємський вогонь в Харкові: Синєгубов і Терехов заспівали колядку (відео)

Культура 17:18   25.12.2022
Олена Нагорна
Вифлеємський вогонь в Харкові: Синєгубов і Терехов заспівали колядку (відео)

Вифлеємський вогонь миру сьогодні, 25 грудня, передали до храму святого Іоанна Богослова в Харкові, де його можуть взяти усі охочі.

У заході взяли участь голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов, а також маленькі скаути з організації “Пласт”, які й передали вогонь.

У храмі святого Іоанна Богослова різдвяні колядки прозвучали не 6 та 7 січня, а саме 25 грудня, підкреслили в релігійній установі.

Відео: храм святого Іоанна Богослова


Фото: Харківська міськрада

Як повідомляли у харківському осередку організації “Пласт”, Вифлеємський вогонь миру привезли в Харків 13 грудня.

Довідка. Традиція передачі вогню бере початок наприкінці 80-х минулого століття. Пластунські організації з усього світу щорічно проводять міжнародну акцію напередодні Різдва. Австрійські скаути беруть вогонь у Вифлеємі та доправляють його літаком до Австрії, де естафета передається пластунам з інших країн. Із початком російсько-української війни вогонь та різдвяні подарунки направляють українським захисникам.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2022 в 17:18;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вифлеємський вогонь миру сьогодні, 25 грудня, передали до храму святого Іоанна Богослова в Харкові, де його можуть взяти усі охочі.".