Вифлеемский огонь мира в Харькове: Синегубов и Терехов спели колядку (видео)

Вифлеемский огонь мира сегодня, 25 декабря, передали в храм святого Иоанна Богослова, где его могут взять все желающие.

В мероприятии приняли участие глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, а также юные скауты из организации «Пласт», которые и передали огонь.

В храме святого Иоанна Богослова рождественские колядки прозвучали не 6 и 7 января, а именно 25 декабря, подчеркнули в религиозном учреждении.

Видео: храм святого Иоанна Богослова



Фото: Харьковский горсовет

Как сообщали в харьковской ячейке организации «Пласт», Вифлеемский огонь мира привезли в Харьков 13 декабря.

Справка. Традиция передачи огня берет начало в конце 80-х прошлого века. Пластунские организации со всего мира ежегодно проводят международную акцию накануне Рождества. Австрийские скауты берут огонь в Вифлееме и доставляют его самолетом в Австрию, где эстафета передается пластунам из других стран. С началом российско-украинской войны огонь и рождественские подарки направляют украинским защитникам в зону боевых действий.