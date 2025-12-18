«Символ несокрушимости и веры». На Харьковщину привезли Вифлеемский огонь 📷

Вифлеемский огонь мира представители Национальной скаутской организации «Пласт» передали главе ХОВА Олегу Синегубову.

«Для нас, во фронтовом регионе, это также символ несокрушимости и веры – в добро, которое непременно победит, у наших храбрых военных, защищающих украинские громады в небе и на земле, в мирное будущее сильной, свободной Украины. Вифлеемский огонь — это о свете, который мы храним в своих сердцах, даже когда переживаем самые дни войны», — отметил Синегубов.

Традиция передачи огня берет начало в конце 80-х прошлого века. Пластунские организации со всего мира ежегодно проводят международную акцию накануне Рождества. Австрийские скауты берут огонь в Вифлееме и доставляют его самолетом в Австрию, где эстафета передается пластунам из других стран. С началом российско-украинской войны огонь и рождественские подарки направляют украинским защитникам в зону боевых действий.