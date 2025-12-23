Live

На Харківщині чоловік погрожував колишньому роботодавцю: що сталося

Суспільство 15:57   23.12.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині чоловік погрожував колишньому роботодавцю: що сталося Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківські правоохоронці затримали 34-річного мешканця Берестинського району, який, за даними слідства, вимагав у свого колишнього роботодавця 300 тисяч гривень.

За даними Харківської обласної прокуратури, протягом грудня фігурант систематично телефонував 36-річному підприємцю з Берестина з вимогою надати 300 тисяч гривень, погрожуючи йому та його родині фізичною розправою.

«Також вимагач заявив підприємцю, що у разі відмови підпалить його магазин з продажу автозапчастин. Він неодноразово повторював свої погрози. Під дією психологічного тиску потерпілий був змушений погодитися і під час особистої зустрічі передав вимагачу обумовлену суму коштів», – розповіли правоохоронці.

Одразу після цього фігуранта і затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) ККУ, зазначили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми.

Наразі чоловіку вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

на Харьковщине задержали вымогателя
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: У Харкові чоловік перебігав дорогу та потрапив під колеса Volkswagen (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Вдарив поліцейського на Харківщині: чоловіку вручили підозру
Вдарив поліцейського на Харківщині: чоловіку вручили підозру
23.12.2025, 16:47
На Харківщині горів будинок через удар БпЛА (фото)
На Харківщині горів будинок через удар БпЛА (фото)
23.12.2025, 13:46
Скільки ще масованих ударів РФ може завдати до Нового року – оцінка експерта
Скільки ще масованих ударів РФ може завдати до Нового року – оцінка експерта
23.12.2025, 13:22
Сніг на свята у Харкові: тенденція останніх 30 років (фото)
Сніг на свята у Харкові: тенденція останніх 30 років (фото)
23.12.2025, 12:10
У Харкові чоловік перебігав дорогу та потрапив під колеса Volkswagen (фото)
У Харкові чоловік перебігав дорогу та потрапив під колеса Volkswagen (фото)
23.12.2025, 12:33
Скільки дітей народилося на Харківщині за 11 місяців
Скільки дітей народилося на Харківщині за 11 місяців
23.12.2025, 14:08

Новини за темою:

11.06.2025
У Харкові чоловік взяв у заручниці двох жінок – НПУ вводила операцію «Грім»
28.10.2024
Упродовж року чоловік ображав ексдружину на Харківщині: йому загрожує тюрма
19.07.2024
Вимагав у знайомого підприємця $250 тисяч: харків’янина «посадили» на 8 років
15.03.2024
Погрожував розправою: у Харкові пенсіонер скаржився у поліцію на сина
26.01.2024
Через конфлікт погрожував знищити авто: жителю Харківщини вручили підозру


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Харківщині чоловік погрожував колишньому роботодавцю: що сталося», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2025 в 15:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці затримали 34-річного мешканця Берестинського району, який, за даними слідства, вимагав у свого колишнього роботодавця 300 тисяч гривень.".