На Харківщині чоловік погрожував колишньому роботодавцю: що сталося
Харківські правоохоронці затримали 34-річного мешканця Берестинського району, який, за даними слідства, вимагав у свого колишнього роботодавця 300 тисяч гривень.
За даними Харківської обласної прокуратури, протягом грудня фігурант систематично телефонував 36-річному підприємцю з Берестина з вимогою надати 300 тисяч гривень, погрожуючи йому та його родині фізичною розправою.
«Також вимагач заявив підприємцю, що у разі відмови підпалить його магазин з продажу автозапчастин. Він неодноразово повторював свої погрози. Під дією психологічного тиску потерпілий був змушений погодитися і під час особистої зустрічі передав вимагачу обумовлену суму коштів», – розповіли правоохоронці.
Одразу після цього фігуранта і затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) ККУ, зазначили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми.
Наразі чоловіку вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
