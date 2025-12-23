На Харківщині чоловік погрожував колишньому роботодавцю: що сталося

Харківські правоохоронці затримали 34-річного мешканця Берестинського району, який, за даними слідства, вимагав у свого колишнього роботодавця 300 тисяч гривень.

За даними Харківської обласної прокуратури, протягом грудня фігурант систематично телефонував 36-річному підприємцю з Берестина з вимогою надати 300 тисяч гривень, погрожуючи йому та його родині фізичною розправою.

«Також вимагач заявив підприємцю, що у разі відмови підпалить його магазин з продажу автозапчастин. Він неодноразово повторював свої погрози. Під дією психологічного тиску потерпілий був змушений погодитися і під час особистої зустрічі передав вимагачу обумовлену суму коштів», – розповіли правоохоронці.

Одразу після цього фігуранта і затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) ККУ, зазначили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми.

Наразі чоловіку вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.