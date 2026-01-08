Побив, погрожував і забрав гроші: 18-річного затримали на Харківщині

Харківські правоохоронці підозрюють 18-річного хлопця у розбійному нападі.

За даними Харківської обласної прокуратури, ввечері 14 грудня у Лозовій підозрюваний разом зі знайомим перебували у квартирі та вживали алкоголь. Останній мешкає разом із сусідом, з яким вони винаймали житло.

«Дізнавшись, що сусід перебуває в одній із кімнат, гість вирішив заволодіти його грошовими коштами. Підозрюваний зайшов до нього та завдав численних ударів руками і ногами по голові й тулубу, вимагаючи передати кошти. Надалі нападник силоміць завів потерпілого на кухню, де продовжив побиття, а також погрожував убивством, приставляючи ніж до шиї та руки», – встановили правоохоронці.

Потім, додали в прокуратурі, фігурант силоміць завів потерпілого на кухню, де продовжив побиття, а також погрожував убивством, приставляючи ніж до шиї та руки.

«Побоюючись за власну безпеку, він передав усі наявні гроші, проте насильство не припинилося. Нападник вивів його на вулицю, де знову завдав ударів, після чого наказав знайомому повернути потерпілого до квартири та замкнути», – зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці затримали 18-річного. Йому готуються обрати запобіжний захід.

«На цей час знайомий підозрюваного у кримінальному провадженні виступає свідком і повідомив, що сам боявся товариша через його агресивну поведінку», – розповіли у прокуратурі.

