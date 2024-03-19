Забив товариша до смерті молотком: на Харківщині затримали чоловіка
На Харківщині правоохоронці викрили чоловіка, який вбив свого товариша.
14 березня копи отримали повідомлення про те, що у квартирі в Чугуївському районі виявлено тіло 60-річного чоловіка. Поліцейські встановили, що між потерпілим та невідомим виник конфлікт. Під час сварки зловмисник наніс чоловіку понад 10 ударів молотком в область голови. Внаслідок отриманих травм той помер на місці, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці встановили зловмисника. Ним виявився 40-річний мешканець селища Слобожанське. Мотивом для злочину стала особиста неприязнь до потерпілого та конфлікт на побутовому ґрунті.
Копи затримали чоловіка. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Фігуранту загрожує до 15 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 12:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці викрили чоловіка, який вбив свого товариша.".