Забив товариша до смерті молотком: на Харківщині затримали чоловіка

На Харківщині правоохоронці викрили чоловіка, який вбив свого товариша.

14 березня копи отримали повідомлення про те, що у квартирі в Чугуївському районі виявлено тіло 60-річного чоловіка. Поліцейські встановили, що між потерпілим та невідомим виник конфлікт. Під час сварки зловмисник наніс чоловіку понад 10 ударів молотком в область голови. Внаслідок отриманих травм той помер на місці, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці встановили зловмисника. Ним виявився 40-річний мешканець селища Слобожанське. Мотивом для злочину стала особиста неприязнь до потерпілого та конфлікт на побутовому ґрунті.

Копи затримали чоловіка. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Фігуранту загрожує до 15 років тюрми.