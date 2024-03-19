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Забив товариша до смерті молотком: на Харківщині затримали чоловіка

Суспільство 12:19   19.03.2024
Вікторія Яковенко
Забив товариша до смерті молотком: на Харківщині затримали чоловіка

На Харківщині правоохоронці викрили чоловіка, який вбив свого товариша.

14 березня копи отримали повідомлення про те, що у квартирі в Чугуївському районі виявлено тіло 60-річного чоловіка. Поліцейські встановили, що між потерпілим та невідомим виник конфлікт. Під час сварки зловмисник наніс чоловіку понад 10 ударів молотком в область голови. Внаслідок отриманих травм той помер на місці, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці встановили зловмисника. Ним виявився 40-річний мешканець селища Слобожанське. Мотивом для злочину стала особиста неприязнь до потерпілого та конфлікт на побутовому ґрунті.

Копи затримали чоловіка. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Фігуранту загрожує до 15 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 12:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці викрили чоловіка, який вбив свого товариша.".