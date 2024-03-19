Забил товарища до смерти молотком: на Харьковщине задержали мужчину
На Харьковщине правоохранители разоблачили мужчину, который убил своего товарища.
14 марта копы получили сообщение о том, что в квартире в Чугуевском районе обнаружено тело 60-летнего мужчины. Полицейские установили, что между потерпевшим и неизвестным возник конфликт. Во время ссоры злоумышленник нанес мужчине более 10 ударов молотком в область головы. В результате полученных травм тот погиб на месте, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители установили злоумышленника. Им оказался 40-летний житель поселка Слобожанское. Мотивом для преступления стала личная неприязнь к потерпевшему и конфликт на бытовой почве.
Копы задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.
Читайте также: На Харьковщине пьяный сын до смерти забил отца: мужчине «светит» 15 лет тюрьмы
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: забил, молотком, полиция, ссора, товарищ, убил, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Забил товарища до смерти молотком: на Харьковщине задержали мужчину»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 12:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители разоблачили мужчину, который убил своего товарища.".