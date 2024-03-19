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Забил товарища до смерти молотком: на Харьковщине задержали мужчину

Общество 12:19   19.03.2024
Виктория Яковенко
Забил товарища до смерти молотком: на Харьковщине задержали мужчину

На Харьковщине правоохранители разоблачили мужчину, который убил своего товарища.

14 марта копы получили сообщение о том, что в квартире в Чугуевском районе обнаружено тело 60-летнего мужчины. Полицейские установили, что между потерпевшим и неизвестным возник конфликт. Во время ссоры злоумышленник нанес мужчине более 10 ударов молотком в область головы. В результате полученных травм тот погиб на месте, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители установили злоумышленника. Им оказался 40-летний житель поселка Слобожанское. Мотивом для преступления стала личная неприязнь к потерпевшему и конфликт на бытовой почве.

Копы задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 12:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители разоблачили мужчину, который убил своего товарища.".