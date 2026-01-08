Live

Избил, угрожал и забрал деньги: 18-летнего задержали на Харьковщине

Общество 16:10   08.01.2026
Виктория Яковенко
Харьковские правоохранители подозревают 18-летнего парня в разбойном нападении.

По данным Харьковской областной прокуратуры, вечером 14 декабря в Лозовой подозреваемый вместе со знакомым находились в квартире и употребляли алкоголь. Последний живет вместе с соседом, с которым они снимали жилье.

«Узнав, что сосед находится в одной из комнат, гость решил завладеть его денежными средствами. Подозреваемый зашел к нему и нанес многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу, требуя передать средства. Потом нападающий насильно завел пострадавшего на кухню, где продолжил избиение, а также угрожал убийством, приставляя нож к шее и руке», — установили правоохранители.

Затем, добавили в прокуратуре, фигурант силой завел пострадавшего на кухню, где продолжил избиение, а также угрожал убийством, приставляя нож к шее.

«Опасаясь за собственную безопасность, он передал все имеющиеся деньги, однако насилие не прекратилось. Нападающий вывел его на улицу, где снова нанес удары, после чего приказал знакомому вернуть потерпевшего в квартиру и запереть», — отметили в прокуратуре.

Правоохранители задержали 18-летнего. Ему готовятся избрать меру пресечения.

«Сейчас знакомый подозреваемого в уголовном производстве выступает свидетелем и сообщил, что сам боялся товарища из-за его агрессивного поведения», — рассказали в прокуратуре.

Напомним, 7 января в селе Садовое знакомые распивали спиртные напитки, когда между ними возникла ссора. Решить ее один из ребят решил ножом, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным следствия, во время застолья один из мужчин достал складной нож и ударил оппонента в левую часть грудной клетки. В результате нападения 21-летний потерпевший получил ранение. Все могло бы закончиться гораздо хуже, однако нападавшего остановил другой участник посиделки. Правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника. Ему тоже 21 год.

