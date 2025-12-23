У Харкові чоловік перебігав дорогу та потрапив під колеса Volkswagen (фото)
Аварія сталася на вулиці Гвардійців Широнінців у Салтівському районі 22 грудня, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Водій, керуючи автомобілем Volkswagen Touran, здійснив наїзд на пішохода. Чоловік перебігав дорогу по пішохідному переходу. Через ДТП людина отримала тілесні ушкодження. До приїзду поліції постраждалого госпіталізували», – розповіли правоохоронці.
Слідчі внесли відомості про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає до трьох років обмеженням волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Наразі поліцейські встановлюють дані пішохода та всі обставини аварії.
Нагадаємо, в Харкові збили дитину на пішохідному переході. Постраждав 11-річний хлопчик. Ввечері 21 грудня він переходив проспект Тракторобудівників на Салтівці. Аварію влаштував 70-річний водій автівки ВАЗ, відзначили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Дитина в лікарні.
