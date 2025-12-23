В Харькове мужчина перебегал дорогу и попал под колеса Volkswagen (фото)

Авария произошла на улице Гвардейцев Широнинцев в Салтовском районе 22 декабря, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Touran, совершил наезд на пешехода. Мужчина перебегал дорогу по пешеходному переходу. Из-за ДТП человек получил телесные повреждения. До приезда полиции пострадавшего госпитализировали», – рассказали правоохранители.

Следователи внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничение свободы, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Полицейские устанавливают данные пешехода и все обстоятельства аварии.

Напомним, в Харькове сбили ребенка на пешеходном переходе. Пострадал 11-летний мальчик. Вечером 21 декабря он переходил проспект Тракторостроителей на Салтовке. Аварию устроил 70-летний водитель автомобиля ВАЗ, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Ребенок в больнице.