Live

В Харькове мужчина перебегал дорогу и попал под колеса Volkswagen (фото)

Общество 12:33   23.12.2025
Виктория Яковенко
В Харькове мужчина перебегал дорогу и попал под колеса Volkswagen (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Авария произошла на улице Гвардейцев Широнинцев в Салтовском районе 22 декабря, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Touran, совершил наезд на пешехода. Мужчина перебегал дорогу по пешеходному переходу. Из-за ДТП человек получил телесные повреждения. До приезда полиции пострадавшего госпитализировали», – рассказали правоохранители.

Следователи внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничение свободы, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Полицейские устанавливают данные пешехода и все обстоятельства аварии.

авария в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
авария в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, в Харькове сбили ребенка на пешеходном переходе. Пострадал 11-летний мальчик. Вечером 21 декабря он переходил проспект Тракторостроителей на Салтовке. Аварию устроил 70-летний водитель автомобиля ВАЗ, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Ребенок в больнице.

Читайте также: В деле о краже вещей у погибших воинов еще один фигурант – прокуратура

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Троллейбус не будет ходить в Харькове 23 декабря и изменят маршруты трамваи
Троллейбус не будет ходить в Харькове 23 декабря и изменят маршруты трамваи
22.12.2025, 20:37
Массированный обстрел Украины сегодня – все, что известно об ударах
Массированный обстрел Украины сегодня – все, что известно об ударах
23.12.2025, 09:59
Новости Харькова — главное за 23 декабря: аварийные отключения, обстрелы
Новости Харькова — главное за 23 декабря: аварийные отключения, обстрелы
23.12.2025, 13:50
В Харькове и области – аварийные отключения света из-за обстрелов
В Харькове и области – аварийные отключения света из-за обстрелов
23.12.2025, 08:25
Сегодня 23 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 23 декабря 2025: какой праздник и день в истории
23.12.2025, 06:00
На Харьковщине горел дом из-за удара БпЛА (фото)
На Харьковщине горел дом из-за удара БпЛА (фото)
23.12.2025, 13:46

Новости по теме:

22.12.2025
На Салтовке пожилой водитель сбил ребенка: мальчик в больнице (фото, видео)
22.12.2025
В Змиеве насмерть сбили харьковчанку: в содеянном признался сам водитель
21.12.2025
Женщина пострадала в ДТП в городе Харьковской области
20.12.2025
Подозрение получила судья, которая сбила двух детей в Харькове
20.12.2025
Пешехода сбили на Харьковщине: водителю ВАЗ вручили подозрение


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове мужчина перебегал дорогу и попал под колеса Volkswagen (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2025 в 12:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла на улице Гвардейцев Широнинцев в Салтовском районе 22 декабря, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".