В Харькове мужчина перебегал дорогу и попал под колеса Volkswagen (фото)
Авария произошла на улице Гвардейцев Широнинцев в Салтовском районе 22 декабря, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Touran, совершил наезд на пешехода. Мужчина перебегал дорогу по пешеходному переходу. Из-за ДТП человек получил телесные повреждения. До приезда полиции пострадавшего госпитализировали», – рассказали правоохранители.
Следователи внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничение свободы, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Полицейские устанавливают данные пешехода и все обстоятельства аварии.
Напомним, в Харькове сбили ребенка на пешеходном переходе. Пострадал 11-летний мальчик. Вечером 21 декабря он переходил проспект Тракторостроителей на Салтовке. Аварию устроил 70-летний водитель автомобиля ВАЗ, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Ребенок в больнице.
