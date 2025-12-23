Live

На Харьковщине мужчина угрожал бывшему работодателю: что произошло

Общество 15:57   23.12.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине мужчина угрожал бывшему работодателю: что произошло

Харьковские правоохранители задержали 34-летнего жителя Берестинского района, который, по данным следствия, требовал у своего бывшего работодателя 300 тысяч гривен.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в течение декабря фигурант систематически звонил 36-летнему предпринимателю из Берестина с требованием дать 300 тысяч гривен, угрожая ему и его семье физической расправой.

«Также вымогатель заявил предпринимателю, что в случае отказа подожжет его магазин по продаже автозапчастей. Он не раз повторял свои угрозы. Под действием психологического давления потерпевший был вынужден согласиться и во время личной встречи передал вымогателю оговоренную сумму средств», — рассказали правоохранители.

Сразу после этого фигуранта и задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УКУ, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы.

Мужчине уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.

на Харьковщине задержали вымогателя
Фото: Харьковская областная прокуратура

Автор: Виктория Яковенко
