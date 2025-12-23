На Харьковщине мужчина угрожал бывшему работодателю: что произошло
Харьковские правоохранители задержали 34-летнего жителя Берестинского района, который, по данным следствия, требовал у своего бывшего работодателя 300 тысяч гривен.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в течение декабря фигурант систематически звонил 36-летнему предпринимателю из Берестина с требованием дать 300 тысяч гривен, угрожая ему и его семье физической расправой.
«Также вымогатель заявил предпринимателю, что в случае отказа подожжет его магазин по продаже автозапчастей. Он не раз повторял свои угрозы. Под действием психологического давления потерпевший был вынужден согласиться и во время личной встречи передал вымогателю оговоренную сумму средств», — рассказали правоохранители.
Сразу после этого фигуранта и задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УКУ, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы.
Мужчине уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.
Читайте также: В Харькове мужчина перебегал дорогу и попал под колеса Volkswagen (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: угрожал, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На Харьковщине мужчина угрожал бывшему работодателю: что произошло», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 23 декабря 2025 в 15:57;