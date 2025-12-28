Книжкові новинки для любителів детективів
Незбагненний вайб хорошого детективного роману не можна порівняти ні з чим! Ніякий фільм чи серіал не намалює вам таких героїв, як ваша багата уява. Читаючи детективну історію з закрученим сюжетом, ви переживаєте всі нюанси й звертаєте увагу на найдрібніші деталі. Шукайте апетитні новинки від видавництво BookChef!
Детективний трилер
Люсінда Беррі – дипломований психолог, її романи «Ідеальна дитина» та «Найліпші друзі» добре відомі українському читачеві. Книга «Тримай друзів близько» – психологічний детектив-трилер, який захоплює з першої сторінки. Критики назвали роман трилером про дружбу та детективом про вбивство.
На вечірці, яку влаштували заможні мешканки передмістя Лос-Анджелеса з «Клубу матусь Західного Голлівуду», помирає жінка. Кірстен знаходять мертвою у власному басейні. Чи була її смерть випадковістю? Розслідування показує, що усі персонажі цієї книги мали таємниці. Авторка зобразила фасад ідеального містечка та жінок, які далекі від ідилії. Головні підозрювані – Вітні, Брук і Джейд, найближчі подруги Кірстен, їхні життя опиняються під мікроскопом. Вітні балансує між розпадом шлюбу, перевантаженим графіком та деякими сумнівними рішеннями. За стриманістю розлученої Брук ховається багато травм і купа люті. Досить підозріло поводить себе Джейд, вдаючи, що саме вона має моральний компас. Книга змушує задуматися, чи справді ви знаєте, хто ваші друзі? Цей роман – гарне дослідження одержимості, ревнощів та того, на що люди готові піти, щоб захистити власні інтереси.
Загадкові вбивства: практичний посібник з дедукції
Назва книги Ґ. Т. Карбера «Murdle». Частина 1. 100 загадкових убивств, від елементарних до надскладних, які можна розкрити, спираючись на ерудицію, логіку й силу дедукції» говорить сама за себе. Кожен читач може спробувати свої сили, розплутуючи убивства. Імена в книзі мають символічне значення, тому не дивно, що головного героя звуть Логіко, а інспектора Ірраціо. Логіко – дедуктив (від лат. deductio – виведення висновку). На основі фактів, речових доказів і свідків він робить потрібні висновки й дізнається, хто вбивця.
Читачам пропонують головоломки 4 типів складності. Кожна група – новий розділ в книзі. Графічно рівень складності позначається різною кількістю луп: від 1 до 4. Розділи називаються:
- елементарно;
- середньомістично;
- круто накручено;
- надскладно.
Кожна головоломка має чітку структуру. Спочатку автор робить невеликий опис злочину, потім називає підозрюваних, дає їм короткі характеристики. Далі читач знайомиться з вірогідним місцем вбивства і розглядає знаряддя злочину. Далі переходить до зачіпок і таблиці. Якщо правильно заповнити всі клітинки, таблиця послужить ключем до розгадки. Не впадайте у відчай, якщо буде важко, в кінці є підказки! Після підказок ідуть відповіді до кожної головоломки. Вони потрібні, щоб дізнатися, чи ту особу ви хочете звинувачуєте у вбивстві. Книга ідеально підійде для самостійного опрацювання або розгадування головоломок великою компанією.
