Книжные новинки для любителей детективов

17:30   28.12.2025
Ирина Максимова
Книжные новинки для любителей детективов

Непостижимый вайб хорошего детективного романа не сравнится ни с чем! Ни один фильм или сериал не нарисует вам таких героев, как ваше богатое воображение. Читая детективную историю с закрученным сюжетом, вы переживаете все нюансы и обращаете внимание на мельчайшие детали. Ищите аппетитные новинки от издательства BookChef!

Детективный триллер

Люсинда Берри – дипломированный психолог, ее романы «Идеальный ребенок» и «Лучшие друзья» хорошо известны украинскому читателю. Книга «Держи друзей близко» – психологический детектив-триллер, который захватывает с первой страницы. Критики назвали роман триллером о дружбе и детективом об убийстве.

На вечеринке, устроенной состоятельными жительницами пригорода Лос-Анджелеса из «Клуба мам Западного Голливуда», умирает женщина. Кирстен находят мертвой в собственном бассейне. Была ли ее смерть случайностью? Расследование показывает, что все персонажи этой книги имели секреты. Автор изобразила фасад идеального городка и женщин, которые далеки от идиллии. Главные подозреваемые — Уитни, Брук и Джейд, ближайшие подруги Кирстен, их жизни оказываются под микроскопом. Уитни балансирует между распадом брака, перегруженным графиком и некоторыми сомнительными решениями. За сдержанностью разведенной Брук скрывается много травм и куча ярости. Довольно подозрительно ведет себя Джейд, притворяясь, что именно она обладает моральным компасом. Книга заставляет задуматься, действительно ли вы знаете, кто ваши друзья? Этот роман – хорошее исследование одержимости, ревности и того, на что люди готовы пойти, чтобы защитить собственные интересы.

Загадочные убийства: практическое руководство по дедукции

Название книги Г. Т. Карбера «Murdle». Часть 1. 100 загадочных убийств, от элементарных до сверхсложных, которые можно раскрыть, опираясь на эрудицию, логику и силу дедукции» говорит само за себя. Каждый читатель может попробовать свои силы, распутывая убийства. Имена в книге имеют символическое значение, поэтому неудивительно, что главного героя зовут Логико, а инспектора Иррацио. Логико – дедуктив (от лат. deductio – вывод заключения). На основе фактов, вещественных доказательств и свидетелей он делает нужные выводы и узнает, кто убийца.

Читателям предлагают головоломки 4 типов сложности. Каждая группа – новый раздел в книге. Графически уровень сложности обозначается разным количеством луп: от 1 до 4. Разделы называются:

  • элементарно;
  • среднесложно;
  • круто накручено;
  • сверхсложно.

Каждая головоломка имеет четкую структуру. Сначала автор делает небольшое описание преступления, затем называет подозреваемых, дает им краткие характеристики. Далее читатель знакомится с вероятным местом убийства и рассматривает орудие преступления. Далее переходит к зацепкам и таблице. Если правильно заполнить все ячейки, таблица послужит ключом к разгадке. Не отчаивайтесь, если будет трудно, в конце есть подсказки! После подсказок идут ответы к каждой головоломке. Они нужны, чтобы узнать, того ли человека вы хотите обвинить в убийстве. Книга идеально подойдет для самостоятельной проработки или разгадывания головоломок большой компанией.

Автор: Ирина Максимова
