Книги из Харькова передадут украинской школе в Германии

Издательство «Ранок» из Харькова согласилось поддержать землячку Елену Рудневу, создавшую центр украинской культуры в немецком городе Фелльбах.

Харьковчанка Елена Руднева ради того, чтобы поддерживать ментальную связь с Родиной, основала Украинский союз Фелльбаха, а вслед за ним и украинскую школу. Женщина переехала в Германию в 2022 году вместе с двумя детьми из-за полномасштабного вторжения россиян. Все учебные и культурные центры в соседнем Штутгарте либо продвигают русскую культуру и идеологию, либо только декларируют себя как украинские.

«В Штутгарте якобы есть всевозможные украинские квизы и интеллектуальные викторины, украинское караоке или украинская командная игра в Мафию – но все это проводят на русском языке», – рассказала Руднева в интервью МГ «Объектив».

В перечне предметов, которым в субботней школе Фелльбаха обучают детей, украинский и немецкий, математика, история, украиноведение, театральный кружок и шахматы.

В субботней школе официально зарегистрированы более 80 детей, но из-за тяжелой на болезни зимы почти треть учеников до сих пор не возобновила посещение занятий.

Нехватку средств, особенно на старте проекта, Руднева частично компенсировала из собственной зарплаты.

«Мы закупали книги за свой счет, первый раз предложили родителям выкупить буквари. Их выкупили почти все. Следующую партию мы уже решили сделать как библиотеку», – рассказала основательница союза.

Часть учебных материалов – прописи, тетради в косу линейку и алфавиты, субботняя школа покупает в Украине. А вот учебники по украинскому языку заказывают из Великобритании, из Манчестера, где разработали пособия, адаптированные именно для субботних школ за рубежом.

Издательство «Ранок» решило поддержать землячку

После выхода статьи об украинской школе в Германии, основанной харьковчанкой, МГ «Объектив» позвонила в несколько украинских издательств. Директор харьковского «Ранка» Виктор Круглов с энтузиазмом воспринял предложение поддержать землячку, создавшую украинское сообщество в Германии.

«На самом деле, в Германии это большая проблема, там очень много русскоязычных и собственно российских центров», — подтвердил Виктор Круглов, по работе посещающий страны ЕС и уже сложивший собственное впечатление об украинской диаспоре в Германии.

«Да, мы охотно передадим наши книги Елене и ее школе. Надо только продумать логистику, но сейчас многие перевозчики доставляют грузы из Украины в Германию», — отметил харьковский издатель.

Он поделился, что издательство 1 марта подверглось атаке россиян – один из враждебных БпЛА повредил типографию «Триада-Пак», которая на тот момент должна была напечатать тираж школьных учебников. В общей сложности эта типография почти четверть века создавала книги таких известных издательств, как «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Видавництво Старого Льва», «Пегас», «Виват», «Фабула» и собственно «Ранок».

Почти все книги, находившиеся в типографии во время атаки дрона, были испорчены. А разлетевшиеся по цеху мелкие частицы от БпЛА испортили драгоценное печатное оборудование.

К счастью, при взрыве никто из работников не пострадал – атака произошла ночью, в то время в цехе никого не было.

Сейчас издатель рассуждает о кредите, чтобы восстановить типографию, потому что частные предприниматели преодолевают последствия российских атак за свой счет. Но, несмотря на трудности, говорит: «Все будет хорошо, я оптимист».