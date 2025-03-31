Забрать украинских детей у россиян: как харьковчанка открыла школу в Германии

Харьковчанка Елена Руднева создала центр украинской культуры и образования в немецком городе Фелльбах.

Вроде бы клубы для украинских детей там существовали и раньше. Однако все их открыли россияне на гранты: начинались с часа украинского языка в неделю, а дошли до пропаганды русского языка и культуры. Поэтому харьковчанка поняла: чтобы ребенок не потерял идентичность за границей, нужно действовать. Как это создать украинскую школу в Германии, опираясь только на собственные силы? Есть ли спрос на занятия по украинскому языку и культуре у беженцев? И чем критически важны культурные центры? Ответы на эти вопросы – в материале МГ «Объектив».

Россияне за границей «переманивают» украинских детей

История харьковчанки Елены Рудневой – яркая иллюстрация, как реальность меняют обычные люди. В Германию женщина попала с двумя детьми в 2022 году из-за полномасштабного вторжения россиян. Дочка и сын почти сразу пошли в немецкую школу. Но уже осенью, во время общения с другими украинскими женщинами, Елена задумалась, где бы ее дети могли продолжить изучать украинский. Поиски ближайшей субботней украинской школы были не слишком успешными – она нашлась, но к ней нужно было ехать 1,5 часа на автомобиле или 2,5 часа на общественном транспорте.

«Для первоклашек это совсем не вариант – тратить каждую субботу четыре часа на дорогу в обе стороны», — отмечает Елена.

Но желание поддерживать ментальную связь с Родиной вылилось в 2023 году в то, что Елена начала свой проект в библиотеке – украинское чтение для детей. Она продолжала искать какой-то украинский центр досуга для детей. И потом поняла, что большинство курсов на украинском языке в Штутгарте предлагали именно российские клубы.

«Россияне очень быстро сориентировались, подались на гранты и получили финансы в 2022-2023 годах на, типа, поддержку украинских беженцев. Один из таких клубов предложил час украинского в неделю, а через полгода закрыл эту группу. Зато украинские дети до сих пор продолжают ходить в этот российский клуб на шахматы, пение, рисование. Все эти российские клубы, которых в Штутгарте много, получили таким образом большое количество украинских детей», — рассказала о ситуации с досугом в Германии Руднева.

В Германии не понимают разницы между россиянами и украинцами

А в ноябре 2023 года произошло событие, ставшее последней каплей. Россиянин, у которого был многолетний опыт работы с подростками, решил сделать новогодний праздник для украинских детей. Все бы ничего, но праздник он планировал по-русски и от предложений перевести сценарий на украинский категорически отказался.

Так что Елене пришлось объяснять в Центре для мигрантов, насколько это плохая идея.

«Это было очень сложно политически, потому что на самом деле россиянин ничего плохого вроде бы не предлагал, а местным объяснить эту культурно-лингвистическую разницу очень сложно. Но мы смогли прояснить собственную позицию, и руководитель Центра для мигрантов отказала россиянину. В то же время мы организовали и провели украинский праздник. И тогда поняли, что нужно самостоятельно что-либо делать, потому что никто за нас этого не сделает. А что касается того мужчины, то он активно ангажирует украинских подростков в российские проекты Германии», — рассказала Елена Руднева.

Спрос на украинскую школу большой

Так появился Украинский союз Фелльбаха, а вслед за ним и украинская школа. В перечне предметов, которым здесь учат детей, украинский и немецкий, математика, история, украиноведение, театральный кружок и шахматы.

В субботней школе официально зарегистрированы более 80 детей, но из-за тяжелой на болезни зимы почти треть пока не посещает занятия.

«Мы проводим уроки по средам, пятницам и субботам, у нас много помещений и групп. Есть семьи, которые очень хотят, чтобы их дети посещали учебу. Особенно те, кто недавно приехал в Германию. Одна девочка не пропускала ни одного занятия, но сейчас оба родителя пошли работать, поэтому ее некому возить», — рассказывает Елена Руднева.

Стоимость обучения небольшая – родители посетителей донатят ежемесячно 20 евро на украинскую школу, для многих это вполне приемлемая плата. А еще украинский союз Фелльбаха выиграл грант на 2025 год.

«Мы получили деньги от Bürgerstiftung Stuttgart – это фонд общин жителей Штутгарта. 5 тысяч евро на наш проект по украинскому языку, немецкому языку и образованию, украинской культуре, истории, просветительской деятельности в немецком обществе по Украине. Это не покрывает, конечно, наш бюджет, но это все равно помогает», — отметила харьковчанка.

Учебники украинского языку заказывают в Манчестере

Нехватку средств, особенно на старте проекта, Елена Руднева частично компенсировала из собственной зарплаты.

«Мы закупали книги за свой счет, первый раз предложили родителям выкупить буквари. И их выкупили почти все. Следующую партию мы уже решили сделать как библиотеку», – говорит основательница союза.

Часть учебных материалов – прописи, тетради в косую линейку и буквари субботняя школа покупает в Украине. А вот учебники по украинскому языку заказывают из Великобритании, из Манчестера. Там разработали пособия, адаптированные именно для субботних школ за границей.

«Детям, особенно тем, кто не учил украинский в школе, очень сложно заниматься по обычным школьным учебникам. Они едва ли не сразу теряют любопытство посещать субботнюю школу. Дети, которые никогда не ходили в украинскую школу или только первые полгода, привыкли к немецкой школе. А это совсем другой подход», – объясняет Руднева.

Интеллектуальная игра на украинском языке объединила молодежь и взрослых

«Понимаете, я не просила пока никакой поддержки для нашей школы у Посольства Украины в Германии. Единственное, я обратилась в посольство не так давно, чтобы нас включили в список висящих на сайте посольства субботних школ. Они уже запросили некоторые документы, но пока нас нет в этом списке. Это первый шаг. В общем, все это нужно было делать давно, 30 лет у страны было. Сейчас необходимо создавать именно украинские центры, и это не только школа», — рассуждает Руднева.

Харьковчанка с восторгом рассказывает о последнем проекте, который является развлекательным и интеллектуальным одновременно. Недавно союз провел первую игру типа «Что? Где? Когда?», назвав ее «Минута на раздумье».

«И это был безумный успех! К нам пришли восемь команд от старших школьников 16-17 лет до взрослых. В одной команде был мужчина, ему где-то 80 с лишним лет. Первую игру мы посвятили Украине: истории, культуре. Следующая будет на другую тему, но мы получили положительный фидбэк, всем очень понравилось. И люди говорили, что искали такое на украинском языке. В Штутгарте вроде бы есть всевозможные украинские квизы и интеллектуальные викторины, украинское караоке или так же украинская командная игра в Мафию – но все это проводят на русском языке», — рассказывает основательница украинского союза.

Ресурсы нужно направлять, чтобы украинцы за границей не теряли идентичность

На днях министр единства Алексей Чернышев заявил ВВС Украина, что примерно 70% украинцев, уехавших после начала полномасштабного вторжения РФ, могут вернуться при условии соответствующих изменений в Украине. 30% граждан – сразу после наступления условий безопасности проживания в стране и постепенно дополнительные 40%.

В то же время эксминистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью DW призвал не заниматься самообманом.

«Давайте, наконец, посмотрим правде в глаза и прекратим обманывать себя. Большинство украинцев, выехавших после начала полномасштабного вторжения, сюда не вернутся. Чем дольше будет продолжаться война, тем меньше будет людей, которые вернутся. Даже когда будут подписаны мирные соглашения и официально скажут, что война закончилась, простая украинская семья сядет где-нибудь в Польше, Германии и будет решать: едем или нет. Муж скажет: «Ну поехали, там же видишь, успокоилось». А мама, жена скажет: «А где гарантия, что завтра это снова не начнется? Ребенок только устроился, друзей нашел, мы на работу вышли», — описывает вероятные семейные диалоги Кулеба.

Пока государство должно сосредоточиться на том, чтобы украинцы за границей оставались украинцами, подчеркнул профессиональный дипломат. По его мнению, сейчас государство должно активно поддерживать за границей украинские школы, кружки, церковь, локальные украинские медиа и общественные организации, способствовать укреплению их связей с местными и центральными властями.

«Ресурсы нужно направлять, чтобы украинцы за границей не теряли свою идентичность, а оставались организованной политической силой. И чтобы РФ не использовала их в своих интересах, как это происходит в ряде стран Европы, где часть нашей эмиграции попадает под российское влияние, потому что украинского кружка нет, есть российский кружок. И родители ведут туда детей», – объяснил экс-министр.

Около 1,2 млн. граждан Украины с временной защитой проживают сейчас в Германии, из них 350 тысяч — дети и молодежь. В настоящее время в Германии официально зарегистрированы 12 субботних или воскресных украинских школ, сообщает сайт Посольства Украины в Германии.