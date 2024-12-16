Интеллектуальная «Зимняя поддержка»: как получить деньги, рассказали в ХОВА

Украинцы, которым исполнилось 18 лет в 2024-м или исполнится в последующие годы, могут получить 908 гривен на покупку книг на государственном языке в рамках программы «Зимняя поддержка».

Книги могут быть бумажные, электронные или аудио — главное, чтобы они были на украинском языке, говорится в разъяснении, опубликованном начальником ХОВА Олегом Синегубовым.

Что нужно сделать, чтобы получить средства?

— Откройте «Дію» на своем смартфоне.

— Выберите услугу «єКнига» и создайте виртуальную карту в одном из украинских банков.

— Дождитесь, пока на счет поступят 908 гривен.

— Тратьте деньги на любые книги в магазинах, которые участвуют в программе.

Кто может воспользоваться программой?

— Граждане Украины, которым исполнилось 18 лет после 1 января 2024 года.

— Нужно иметь ID-карту или загранпаспорт и РНУКПН в «Дії».

Где потратить средства?

Средства можно потратить в украинских магазинах и издательствах-участниках программы. Это нужно сделать в течение трех месяцев после их начисления.