Интеллектуальная «Зимняя поддержка»: как получить деньги, рассказали в ХОВА
Украинцы, которым исполнилось 18 лет в 2024-м или исполнится в последующие годы, могут получить 908 гривен на покупку книг на государственном языке в рамках программы «Зимняя поддержка».
Книги могут быть бумажные, электронные или аудио — главное, чтобы они были на украинском языке, говорится в разъяснении, опубликованном начальником ХОВА Олегом Синегубовым.
Что нужно сделать, чтобы получить средства?
— Откройте «Дію» на своем смартфоне.
— Выберите услугу «єКнига» и создайте виртуальную карту в одном из украинских банков.
— Дождитесь, пока на счет поступят 908 гривен.
— Тратьте деньги на любые книги в магазинах, которые участвуют в программе.
Кто может воспользоваться программой?
— Граждане Украины, которым исполнилось 18 лет после 1 января 2024 года.
— Нужно иметь ID-карту или загранпаспорт и РНУКПН в «Дії».
Где потратить средства?
Средства можно потратить в украинских магазинах и издательствах-участниках программы. Это нужно сделать в течение трех месяцев после их начисления.
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- Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: книги, поддержка, хова;
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 19:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинцы, которым исполнилось 18 лет в 2024-м или исполнится в последующие годы, могут получить 908 грн на покупку книг на государственном языке".