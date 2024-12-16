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Интеллектуальная «Зимняя поддержка»: как получить деньги, рассказали в ХОВА

Культура 19:38   16.12.2024
Елена Нагорная
Интеллектуальная «Зимняя поддержка»: как получить деньги, рассказали в ХОВА Фото: Украинский институт книги/Facebook

Украинцы, которым исполнилось 18 лет в 2024-м или исполнится в последующие годы, могут получить 908 гривен на покупку книг на государственном языке в рамках программы «Зимняя поддержка».

Книги могут быть бумажные, электронные или аудио — главное, чтобы они были на украинском языке, говорится в разъяснении, опубликованном начальником ХОВА Олегом Синегубовым.

Что нужно сделать, чтобы получить средства?

— Откройте «Дію» на своем смартфоне.
— Выберите услугу «єКнига» и создайте виртуальную карту в одном из украинских банков.
— Дождитесь, пока на счет поступят 908 гривен.
— Тратьте деньги на любые книги в магазинах, которые участвуют в программе.

Кто может воспользоваться программой?

— Граждане Украины, которым исполнилось 18 лет после 1 января 2024 года.
— Нужно иметь ID-карту или загранпаспорт и РНУКПН в «Дії».

Где потратить средства?

Средства можно потратить в украинских магазинах и издательствах-участниках программы. Это нужно сделать в течение трех месяцев после их начисления.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 19:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинцы, которым исполнилось 18 лет в 2024-м или исполнится в последующие годы, могут получить 908 грн на покупку книг на государственном языке".