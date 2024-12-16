930 тыс. жителей Харьковщины получат гуманитарную поддержку в 2025-м – ХОВА
В следующем году более 930 тысяч жителей Харьковской области получат комплексную гуманитарную поддержку.
Об этом говорили во время встречи начальника ХОВА Олега Синегубова и представителей УКГС ООН, сообщили в ХОВА. Там отметили, что УКГС ООН рассказывали о запланированной помощи для уязвимых слоев населения области.
«Сейчас в регионе зарегистрировано более 530 тысяч внутренне перемещенных лиц. Продолжаем снабжать людей всем необходимым и создавать условия для их полноценной жизни. Нуждаемся в помощи в этом направлении. В частности, в обустройстве мест компактного проживания, предоставлении продуктовых, гигиенических наборов, бытовых приборов и финансовой поддержки», – сказал Олег Синегубов.
Как отметила глава офиса УКГС ООН в Харькове Мака Хазалия, поддержка региона продолжится, чтобы помочь людям, страдающим от войны.
«На протяжении 2025 года комплексной поддержкой планируется охватить 936 тысяч жителей Харьковской области, в том числе 47 тысяч жителей Богодуховского района, 66 тысяч – Чугуевского, 64 тысячи – Купянского, 55 тысяч – Изюмского, 23 тысячи – Лозовского, 19 тысяч – Берестинского» — рассказала Мака Хазалия.
В ХОВА отметили, что в течение января-октября этого года, в рамках межкластерной координации, жителям Харьковщины предоставили гуманитарную помощь по следующим направлениям: координация и управление объектами размещения ВПЛ – 11 534 человека; образование – 153 116 человек; продовольственная безопасность и средства к существованию – 578 189 человек; здравоохранение – 591 743 человека; общая защита – 241 838 человек; противодействие гендерно обусловленному насилию – 77 766 человек; защита детей – 143 021 человек; противоминная деятельность – 307 363 человека; восстановление жилья и обеспечение непродовольственными товарами – 321 315 человек; обеспечение водой, средствами санитарии и гигиены – 2 278 252 человека; многоцелевая денежная помощь – 175 883 человека.
Кроме того, на встрече обсуждали восстановление медицинских учреждений и обеспечение энергетической независимости.
Читайте также: Какую помощь получают на Харьковщине дети погибших военных, рассказали в ХОВА
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: допомога, жители, ООН, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «930 тыс. жителей Харьковщины получат гуманитарную поддержку в 2025-м – ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 декабря 2024 в 13:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В следующем году более 930 тысяч жителей Харьковской области получат комплексную гуманитарную поддержку.".