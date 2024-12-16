930 тыс. жителей Харьковщины получат гуманитарную поддержку в 2025-м – ХОВА

В следующем году более 930 тысяч жителей Харьковской области получат комплексную гуманитарную поддержку.

Об этом говорили во время встречи начальника ХОВА Олега Синегубова и представителей УКГС ООН, сообщили в ХОВА. Там отметили, что УКГС ООН рассказывали о запланированной помощи для уязвимых слоев населения области.

«Сейчас в регионе зарегистрировано более 530 тысяч внутренне перемещенных лиц. Продолжаем снабжать людей всем необходимым и создавать условия для их полноценной жизни. Нуждаемся в помощи в этом направлении. В частности, в обустройстве мест компактного проживания, предоставлении продуктовых, гигиенических наборов, бытовых приборов и финансовой поддержки», – сказал Олег Синегубов.

Как отметила глава офиса УКГС ООН в Харькове Мака Хазалия, поддержка региона продолжится, чтобы помочь людям, страдающим от войны.

«На протяжении 2025 года комплексной поддержкой планируется охватить 936 тысяч жителей Харьковской области, в том числе 47 тысяч жителей Богодуховского района, 66 тысяч – Чугуевского, 64 тысячи – Купянского, 55 тысяч – Изюмского, 23 тысячи – Лозовского, 19 тысяч – Берестинского» — рассказала Мака Хазалия.

В ХОВА отметили, что в течение января-октября этого года, в рамках межкластерной координации, жителям Харьковщины предоставили гуманитарную помощь по следующим направлениям: координация и управление объектами размещения ВПЛ – 11 534 человека; образование – 153 116 человек; продовольственная безопасность и средства к существованию – 578 189 человек; здравоохранение – 591 743 человека; общая защита – 241 838 человек; противодействие гендерно обусловленному насилию – 77 766 человек; защита детей – 143 021 человек; противоминная деятельность – 307 363 человека; восстановление жилья и обеспечение непродовольственными товарами – 321 315 человек; обеспечение водой, средствами санитарии и гигиены – 2 278 252 человека; многоцелевая денежная помощь – 175 883 человека.

Кроме того, на встрече обсуждали восстановление медицинских учреждений и обеспечение энергетической независимости.