930 тис. жителів Харківщини отримають гуманітарну підтримку у 2025-му – ХОВА

Наступного року понад 930 тисяч жителів Харківської області отримають комплексну гуманітарну підтримку.

Про це говорили під час зустрічі начальника ХОВА Олега Синєгубова та представників УКГС ООН, повідомили у ХОВА. Там зазначили, що УКГС ООН розповідали про заплановану допомогу для вразливих верств населення області та механізми впровадження гуманітарних заходів.

«Наразі в регіоні зареєстровано понад 530 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Продовжуємо забезпечувати людей усім необхідним та створювати умови для їх повноцінного життя. Потребуємо допомоги в цьому напрямку. Зокрема, в облаштуванні місць компактного проживання, наданні продуктових, гігієнічних наборів, побутових приладів та фінансової підтримки», – сказав Олег Синєгубов.

Як зазначила голова офісу УКГС ООН у Харкові Мака Хазалія, підтримка регіону продовжиться, аби допомогти людям, які страждають від війни.

«Впродовж 2025 року комплексною підтримкою планується охопити 936 тисяч жителів Харківської області, зокрема 47 тисяч жителів Богодухівського району, 66 тисяч — Чугуївського, 64 тисячі — Куп’янського, 55 тисяч — Ізюмського, 23 тисячі — Лозівського, 19 тисяч — Берестинського», – розповіла Мака Хазалія.

У ХОВА зазначили, що впродовж січня-жовтня цьогоріч, в межах міжкластерної координації, жителям Харківщини надали гуманітарну допомогу за такими напрямками: координація та управління об’єктами розміщення ВПО – 11 534 особи; освіта – 153 116 осіб; продовольча безпека та засоби до існування – 578 189 осіб; охорона здоров’я – 591 743 особи; загальний захист – 241 838 осіб; протидія гендерно обумовленому насильству – 77 766 осіб; захист дітей – 143 021 особа; протимінна діяльність – 307 363 особи; відновлення житла та забезпечення непродовольчими товарами – 321 315 осіб; забезпечення водою, засобами санітарії та гігієни – 2 278 252 особи; багатоцільова грошова допомога – 175 883 особи.

Крім цього, на зустрічі обговорювали відновлення медичних закладів та забезпечення енергетичної незалежності.