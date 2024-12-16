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Інтелектуальна «Зимова підтримка»: як отримати гроші, розповіли в ХОВА

Культура 19:38   16.12.2024
Олена Нагорна
Інтелектуальна «Зимова підтримка»: як отримати гроші, розповіли в ХОВА Фото: Український інститут книги/фейсбук

Українці, яким виповнилося 18 років у 2024-му або виповниться у наступні роки, можуть отримати 908 гривень на купівлю книг державною мовою в межах програми «Зимова підтримка».

Книги можуть бути паперові, електронні чи аудіо – головне, щоб вони були українською мовою, йдеться у роз’ясненні, опублікованому начальником ХОВА Олегом Синєгубовим.

Що потрібно зробити, щоби отримати кошти?

– Відкрийте Дію на своєму смартфоні.
– Оберіть послугу “єКнига” та створіть віртуальну картку в одному з українських банків.
– Дочекайтесь, поки на рахунок надійдуть 908 гривень.
– Витрачайте гроші на будь-які книжки в книгарнях, які беруть участь у програмі.

Хто може скористатися програмою?

– Громадяни України, яким виповнилося 18 років після 1 січня 2024 року.
– Потрібно мати ID-картку або закордонний паспорт та РНОКПП в Дії.

Де витратити гроші?

Кошти можна витратити в українських магазинах та видавництвах-учасниках програми. Це потрібно зробити протягом трьох місяців після їхнього нарахування.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 19:38;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українці, яким виповнилося 18 років у 2024-му або виповниться у наступні роки, можуть отримати 908 гривень на купівлю книг державною мовою в межах програми «Зимова підтримка»".