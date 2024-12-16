Інтелектуальна «Зимова підтримка»: як отримати гроші, розповіли в ХОВА
Українці, яким виповнилося 18 років у 2024-му або виповниться у наступні роки, можуть отримати 908 гривень на купівлю книг державною мовою в межах програми «Зимова підтримка».
Книги можуть бути паперові, електронні чи аудіо – головне, щоб вони були українською мовою, йдеться у роз’ясненні, опублікованому начальником ХОВА Олегом Синєгубовим.
Що потрібно зробити, щоби отримати кошти?
– Відкрийте Дію на своєму смартфоні.
– Оберіть послугу “єКнига” та створіть віртуальну картку в одному з українських банків.
– Дочекайтесь, поки на рахунок надійдуть 908 гривень.
– Витрачайте гроші на будь-які книжки в книгарнях, які беруть участь у програмі.
Хто може скористатися програмою?
– Громадяни України, яким виповнилося 18 років після 1 січня 2024 року.
– Потрібно мати ID-картку або закордонний паспорт та РНОКПП в Дії.
Де витратити гроші?
Кошти можна витратити в українських магазинах та видавництвах-учасниках програми. Це потрібно зробити протягом трьох місяців після їхнього нарахування.
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- Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: книги, поддержка, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2024 в 19:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українці, яким виповнилося 18 років у 2024-му або виповниться у наступні роки, можуть отримати 908 гривень на купівлю книг державною мовою в межах програми «Зимова підтримка»".