На півночі Харківщини наразі найгарячіше – Генштаб ЗСУ

Фронт 18:02   19.01.2026
Оксана Якушко
На півночі Харківщини наразі найгарячіше – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни дев’ять разів атакували населені пункти, повідомив Генштаб ЗСУ.

Росіяни намагалися просунутися біля сіл Приліпки, Вовчанських Хуторів, Круглого, Нестерного, Дегтярного та у бік села Ізбицького, досі точаться чотири бої.

На Куп’янському напрямку росіяни тричі штурмували позиції українських захисників, аби прорвати оборону біля Степової Новоселівки та у бік населеного пункту Голубівка, два бої тривають досі.

На Лиманському напрямку росіяни сім разів атакували біля населених пунктів Новоселівка, Шандриголове, Колодязі та Зарічне.

Автор: Оксана Якушко
