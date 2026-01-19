На півночі Харківщини наразі найгарячіше – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни дев’ять разів атакували населені пункти, повідомив Генштаб ЗСУ.

Росіяни намагалися просунутися біля сіл Приліпки, Вовчанських Хуторів, Круглого, Нестерного, Дегтярного та у бік села Ізбицького, досі точаться чотири бої.

На Куп’янському напрямку росіяни тричі штурмували позиції українських захисників, аби прорвати оборону біля Степової Новоселівки та у бік населеного пункту Голубівка, два бої тривають досі.

На Лиманському напрямку росіяни сім разів атакували біля населених пунктів Новоселівка, Шандриголове, Колодязі та Зарічне.