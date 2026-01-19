На севере Харьковской области горячее всего – Генштаб ВСУ
На Южно-Слобожанском направлении россияне девять раз атаковали населенные пункты, сообщил Генштаб ВСУ.
Россияне пытались продвинуться возле сел Прилепки, Волчанских Хуторов, Круглого, Нестерного, Дегтярного и в сторону села Избицкого, до сих пор идут четыре боя.
На Купянском направлении россияне трижды штурмовали позиции украинских защитников, чтобы прорвать оборону у Степной Новоселовки и в сторону населенного пункта Голубовка, два боя продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении россияне семь раз атаковали возле населенных пунктов Новоселовка, Шандриголово, Колодец и Заречное.
