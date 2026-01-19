Росія посилила терор Харкова: є загиблі – підсумки 19 січня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 19 січня.

Майже безперервна повітряна тривога та численні «прильоти». Так розпочався робочий тиждень для харків’ян. Протягом дня російська армія обстрілювала місто декількома серіями, використавши різні види зброї. Найбільш трагічні наслідки мав «приліт» КАБів по приватному сектору в Слобідському районі Харкова. Загинула жінка 65 років. Ще 11 людей зазнали різних травм. Двох із них доставили до лікарні. Такі дані були на момент, коли ми готували випуск. Кількість постраждалих може зростати. Попередньо – один будинок зруйнований повністю, ще 30 пошкоджені. Перед тим зранку чотири ракети влучили по об’єкту критичної інфраструктури в Слобідському районі. Мер Харкові Ігор Терехов назвав пошкодження значними. У Салтівському району влучив ворожий БПлА. Пошкоджена автівка. У цих випадках обійшлося без постраждалих. Обстріли в понеділок продовжили тенденцію до загострення терору, яка сформувалася наприкінці тижня та у вихідні. У неділю від удару «шахеда» в Холодногірському районі загинула 20-річна жінка. У суботу – були постраждалі через удар з РСЗВ «Торнадо» по Індустріальному району. А також – прильоти «молний». Під ударами також міста області. Так, у Чугуєві та Кочетку після масованих російських ударів сьогодні тотально зникло світло. До вечора його почали відновлювати.

Окупанта з Макіївки засудили до 15 років за ґратами – за державну зраду

15 років за ґратами за державну зраду проведе виходець із Макіївки на Донеччині. Відповідне рішення ухвалив Основ’янський суд Харкова. Уродженець України воював на Харківщині на боці окупантів. Він отримав російський паспорт і став командиром відділення розвідників, відзначив речник УСБУ Харківщини Владислав Абдула. У полон загарбник потрапив на Куп’янському напрямку. В обласній прокуратурі відзначили: під час суду громадянин повністю визнав свою провину.

Загадкова смерть у Немишлянському районі. У неділю вдень тіло 70-річної жінки знайшли на снігу. Неподалік знаходився тюбінг. Саме він став причиною трагедії, вважають поліціянти після опитування свідків. Попередньо встановили: жінка отримала несумісні з життям травми під час катання з гірки, відзначили в ГУНП Харківщини.

Морози в Україні можуть дещо послабнути. Таку надію дала начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометцентру Наталія Птуха. Про відлигу поки що не йдеться, але нічних морозів до мінус 20 стане менше. Вони збережуться лише на півночному сході – на Чернігівщині та Сумщині. Харківський регіональний центр із гідрометеорології також прогнозує умовне потепління – не більш як -15 уночі в найближчі три дні.

