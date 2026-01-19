Трамваї й тролейбуси не ходять в деяких районах Харкова
Фото: Харківська міськрада
Трамваї на Салтівці №16, 16А, 23, 27 та 30 та тролейбус №35 не курсують через відсутність напруги, повідомили у Харківській міськраді.
Трамваї не ходять на пр. Тракторобудівників, від вул. Нескорених до розворотного кола «Салтівське», і тролейбуси на вул. Гвардійців-Широнінців, від вул. Валентинівської до розворотного кола «Північна Салтівка».
На час знеструмлення трамваї №16, 16А, 23, 27 і 30 курсують до перехрестя вул. Нескорених та пр. Тракторобудівників (зупинка «Володимирська церква»).
Тролейбус №35 – не курсує.
На вул. Гвардійців-Широнінців продовжує курсувати тимчасовий автобус №35 зі шляхом прямування від Північної Салтівки до вул. Одеської.
