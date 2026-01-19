Трамваи и троллейбусы не ходят в некоторых районах Харькова
Фото: Харьковский горсовет
Трамваи на Салтовке №16, 16А, 23, 27 и 30 и троллейбус №35 не курсируют из-за отсутствия напряжения, сообщили в Харьковском горсовете.
Трамваи не ходят по пр. Тракторостроителей, от ул. Непокоренных к разворотному кругу «Салтовский» и троллейбусы на ул. Гвардейцев-Широнинцев, от ул. Валентиновской у разворотному кругу «Северная Салтовка».
На время обесточивания трамваи №16, 16А, 23, 27 и 30 курсируют на перекресток ул. Непокоренных и пр. Тракторостроителей (остановка «Владимирская церковь»).
Троллейбус №35 – не курсирует.
По ул. Гвардейцев-Широнинцев продолжает ходить временный автобус №35 от Северной Салтовки до ул. Одесской.
Читайте также: Утренняя атака на Харьков: сколько зданий повреждено из-за обстрела (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Трамваи и троллейбусы не ходят в некоторых районах Харькова», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 января 2026 в 19:30;