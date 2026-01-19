Трамваи и троллейбусы не ходят в некоторых районах Харькова

Трамваи на Салтовке №16, 16А, 23, 27 и 30 и троллейбус №35 не курсируют из-за отсутствия напряжения, сообщили в Харьковском горсовете.

Трамваи не ходят по пр. Тракторостроителей, от ул. Непокоренных к разворотному кругу «Салтовский» и троллейбусы на ул. Гвардейцев-Широнинцев, от ул. Валентиновской у ​​разворотному кругу «Северная Салтовка».

На время обесточивания трамваи №16, 16А, 23, 27 и 30 курсируют на перекресток ул. Непокоренных и пр. Тракторостроителей (остановка «Владимирская церковь»).

Троллейбус №35 – не курсирует.

По ул. Гвардейцев-Широнинцев продолжает ходить временный автобус №35 от Северной Салтовки до ул. Одесской.