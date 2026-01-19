Россия усилила террор Харькова: есть погибшие – итоги 19 января

МГ «Объектив» напоминает главные новости 19 января.

Почти непрерывная воздушная тревога и многочисленные прилеты. Так началась рабочая неделя для харьковчан. В течение дня российская армия обстреливала город несколькими сериями, использовав разные виды оружия. Наиболее трагические последствия имел «прилет» КАБ по частному сектору в Слободском районе Харькова. Погибла женщина 65 лет. Еще 11 человек получили различные травмы. Двое из них были доставлены в больницу. Такие данные были в момент, когда мы готовили выпуск. Число пострадавших может возрасти. Предварительно – один дом полностью разрушен, еще 30 повреждены. Перед этим утром четыре ракеты попали по объекту критической инфраструктуры в Слободском районе. Мэр Харькова Игорь Терехов назвал повреждения значительными. В Салтовском районе попал вражеский БПлА. Поврежден автомобиль. В этих случаях обошлось без пострадавших. Обстрелы в понедельник продолжили тенденцию к обострению террора, сформировавшуюся в конце недели и в выходные. В воскресенье от удара «шахеда» в Холодногорском районе погибла 20-летняя женщина. В субботу – были пострадали из-за удара с РСЗО «Торнадо» по Индустриальному району. А также – прилеты «молний». Под ударами также города области. Так, в Чугуеве и Кочетке после массированных российских ударов сегодня тотально исчез свет. К вечеру его подачу начали восстанавливать.

15 лет за решеткой за государственную измену проведет выходец из Макеевки Донецкой области. Соответствующее решение принял Основянский суд Харькова. Уроженец Украины воевал в Харьковской области на стороне оккупантов. Он получил российский паспорт и стал командиром отделения разведчиков, отметил спикер УСБУ Харьковщины Владислав Абдула. В плен захватчик попал на Купянском направлении. В областной прокуратуре отметили: во время суда гражданин полностью признал свою вину.

Загадочная смерть в Немышлянском районе. В воскресенье днем ​​тело 70-летней женщины обнаружили на снегу. Неподалеку находился тюбинг. Именно он стал причиной трагедии, считают полицейские после опроса свидетелей. Предварительно установили, что женщина получила несовместимые с жизнью травмы во время катания с горки, отметили в ГУНП Харьковщины.

Морозы в Украине могут немного ослабнуть. Такую надежду дала начальница отдела коммуникации по медиа Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Об оттепелях пока речь не идет, но ночных морозов до минус 20 станет меньше. Они сохранятся только на северо-востоке – на Черниговщине и Сумщине. Харьковский региональный центр гидрометеорологии также прогнозирует условное потепление: не более –15 ночью в ближайшие три дня.

