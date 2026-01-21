Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни шість разів атакували позиції українських захисників, повідомив Генштаб ЗСУ.

Зіткнення були біля Дворічанського та у бік Ізбицького, Графського, Круглого. Досі точиться один бій.

На Куп’янському напрямку росіяни сім разів намагалися прорвати оборону ЗСУ- вороги атакували у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Крилівка, Богуславка. Три бої тривають досі.

На Лиманському напрямку окупанти шість разів штурмувала позиції українських захисників біля населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Ямпіль та у бік Лиману й Новосергіївки.