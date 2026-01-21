Live

Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:42   21.01.2026
Оксана Якушко
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни шість разів атакували позиції українських захисників, повідомив Генштаб ЗСУ.

Зіткнення були біля Дворічанського та у бік Ізбицького, Графського, Круглого. Досі точиться один бій.

На Куп’янському напрямку росіяни сім разів намагалися прорвати оборону  ЗСУ- вороги атакували у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Крилівка, Богуславка. Три бої тривають досі.

На Лиманському напрямку окупанти шість разів штурмувала позиції українських захисників біля населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Ямпіль та у бік Лиману й Новосергіївки.

Читайте також: Світла немає по 10 годин у Харкові: який найкращий зі сценаріїв прогнозує ХОВА

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
21.01.2026, 17:42
Неякісну котельню встановили для дитлікарні Харкова: кого підозрюють
Неякісну котельню встановили для дитлікарні Харкова: кого підозрюють
21.01.2026, 16:20
Світла немає по 10 годин у Харкові: який найкращий зі сценаріїв прогнозує ХОВА
Світла немає по 10 годин у Харкові: який найкращий зі сценаріїв прогнозує ХОВА
21.01.2026, 10:08
Новини Харкова – головне 21 січня: проблеми з метро, впав дрон
Новини Харкова – головне 21 січня: проблеми з метро, впав дрон
21.01.2026, 17:45
У Харкові до кінця травня буде перекрита вулиця – де і чому
У Харкові до кінця травня буде перекрита вулиця – де і чому
21.01.2026, 16:46
Як зберегти тепло вдома, якщо немає світла та опалення: поради МВС
Як зберегти тепло вдома, якщо немає світла та опалення: поради МВС
21.01.2026, 15:30

Новини за темою:

20.01.2026
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
19.01.2026
На півночі Харківщини наразі найгарячіше – Генштаб ЗСУ
16.01.2026
П’ять боїв йдуть на Харківщині: де атакує ворог, повідомив Генштаб ЗСУ
15.01.2026
Сім разів атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
14.01.2026
Вовчанськ, Петропавлівка і не тільки: де сьогодні на Харківщині точилися бої


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де наразі точаться бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2026 в 17:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Південно-Слобожанському напрямку росіяни шість разів атакували позиції українських захисників, повідомив Генштаб ЗСУ.".