Где сейчас идут бои на Харьковщине — Генштаб ВСУ
На Южно-Слобожанском направлении россияне шесть раз атаковали позиции украинских защитников, сообщил Генштаб ВСУ.
Столкновения были у Двуречанского и в сторону Избицкого, Графского, Круглого. До сих пор идет один бой.
На Купянском направлении россияне семь раз пытались прорвать оборону ВСУ – враги атаковали в направлении населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Крыловка, Богуславка. Три боя продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении оккупанты шесть раз штурмовали позиции украинских защитников возле населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Ямполь и в сторону Лимана и Новосергеевки.
21 января 2026 в 17:42