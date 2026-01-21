Где сейчас идут бои на Харьковщине — Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне шесть раз атаковали позиции украинских защитников, сообщил Генштаб ВСУ.

Столкновения были у Двуречанского и в сторону Избицкого, Графского, Круглого. До сих пор идет один бой.

На Купянском направлении россияне семь раз пытались прорвать оборону ВСУ – враги атаковали в направлении населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Крыловка, Богуславка. Три боя продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении оккупанты шесть раз штурмовали позиции украинских защитников возле населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Ямполь и в сторону Лимана и Новосергеевки.