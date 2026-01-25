На півночі Харківщини росіяни атакували найбільше – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку минулої доби росіяни шість разів атакували позиції українських захисників, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бої точилися біля сіл Стариця, Вовчанські Хутори, Фиголівка та у бік населених пунктів Кругле й Чугунівка.

На Куп’янському напрямку вчора росіяни двічі штурмували українські позиції. Воїни ЗСУ відбили атаки окупантів біля населеного пункту Піщане та у бік Курилівки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували шість разів – вони хотіли просунутися вперед біля населених пунктів Дробишеве, Зарічне, Торське та у бік Дружелюбівки.