На півночі Харківщини росіяни атакували найбільше – Генштаб ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку минулої доби росіяни шість разів атакували позиції українських захисників, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Бої точилися біля сіл Стариця, Вовчанські Хутори, Фиголівка та у бік населених пунктів Кругле й Чугунівка.
На Куп’янському напрямку вчора росіяни двічі штурмували українські позиції. Воїни ЗСУ відбили атаки окупантів біля населеного пункту Піщане та у бік Курилівки.
На Лиманському напрямку росіяни атакували шість разів – вони хотіли просунутися вперед біля населених пунктів Дробишеве, Зарічне, Торське та у бік Дружелюбівки.
25 Січня 2026 в 09:51