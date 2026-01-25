На севере Харьковщины россияне атаковали больше всего – Генштаб ВСУ
На Южно-Слобожанском направлении за минувшие сутки россияне шесть раз атаковали позиции украинских защитников, сообщает Генштаб ВСУ.
Бои шли у сел Старица, Волчанские Хутора, Фиголовка и в сторону населенных пунктов Круглое и Чугуновка.
На Купянском направлении вчера россияне дважды штурмовали украинские позиции. Воины ВСУ отразили атаки оккупантов возле населенного пункта Песчаное и в сторону Куриловки.
На Лиманском направлении россияне атаковали шесть раз – они хотели продвинуться вперед у населенных пунктов Дробышево, Заречное, Торское и в сторону Дружелюбовки.
