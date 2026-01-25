Поранена і п’ять пожеж: як минула доба на Харківщині

На Харківщині рятувальники ДСНС гасили 5 пожеж, які виникли через обстріл росіян.

Пожежі сталися у Куп’янському та Чугуївському районах області, а також у Холодногірському районі Харкова.

У Чугуївському районі у селищі Старий Салтів горіла адміністративна будівля на 200 м кв.; у с. Миколаївка — 2 приватних будинки та господарча споруда на площі 200 м кв. Без постраждалих.

У Куп’янському районі у селищі Шевченкове горіла складська будівля та автомобіль на площі 14 м кв.; у селищі Великий Бурлук — житловий будинок на площі 200 м кв. Без постраждалих. Через обстріли Купʼянського району пошкоджені житлові будинки, складське приміщення агропідприємства, зазнали уражень електромережі.

У селищі Борівське внаслідок удару FPV-Дрону постраждала 53-річна місцева мешканка, повідомила Нацполіція. Її із вибуховими пораненнями госпіталізували.

У Холодногірському районі Харкова в результаті влучання БпЛА зайнялася пожежа на одному з об’єктів. Площа займання — 30 м кв. Вогонь загасили, без постраждалих.

Ввечері росіяни вдарили КАБом по Золочівській громаді – влучання сталося біля села Соснівка на відкритій місцевості.