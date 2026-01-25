Раненая и пять пожаров: как прошли сутки на Харьковщине

В Харьковской области спасатели ГСЧС тушили 5 пожаров, возникших из-за обстрелов россиян.

Пожар произошел в Купянском и Чугуевском районах области, а также в Холодногорском районе Харькова.

В Чугуевском районе в поселке Старый Салтов горело административное здание на 200 м кв.; в села Николаевка — 2 частных дома и хозяйственная постройка на площади 200 м кв. Без пострадавших.

В Купянском районе в поселке Шевченково горело складское здание и автомобиль на площади 14 м кв.; в поселке Великий Бурлук – жилой дом на площади 200 м кв. Без пострадавших. Из-за обстрелов Купянского района повреждены жилые дома, складское помещение агропредприятия, повреждены электросети.

В поселке Боровское в результате удара FPV-дрона пострадала 53-летняя местная жительница, сообщила Нацполиция. Ее со взрывными ранениями госпитализировали.

В Холодногорском районе Харькова в результате удара БпЛА вспыхнул пожар на одном из объектов. Площадь возгорания – 30 м кв. Огонь потушили, без пострадавших.

Вечером россияне ударили КАБом по Золочевской громаде — попали у села Сосновка на открытой местности.