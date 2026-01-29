Live

Бетонозмішувач та легковик зіткнулися в Харкові – троє постраждалих (фото)

Події 18:13   29.01.2026
Олена Нагорна
Бетонозмішувач та легковик зіткнулися в Харкові – троє постраждалих (фото)

Близько 9:00 29 січня у Шевченківському районі зіткнулися бетонозмішувач та легковик ВАЗ.

За попередніми даними ГУ Нацполіції в Харківській області, аварію спровокував 53-річний водій бетонозмішувача, не надавши перевагу в русі другій машині.

Травми отримали дві пасажирки 39 та 43 років, а також 25-річний водій легковика. Їм надають медичну допомогу.

Правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Харківському райсуді 28 січня відбулося засідання у справі про смертельну ДТП біля селища Коротич, в якій загинула 40-річна Інна Мацала. На ньому дослідили всі письмові матеріали. Обвинувачений Сергій Гайдаш – водій автомобіля «Zeekr», який зніс залізобетонну зупинку – своєї провини, як і раніше, не визнав.

Читайте також: Нелегальний цех знайшли на Харківщині: що там виготовляли (фото, відео)

Автор: Олена Нагорна
