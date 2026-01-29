Бетонозмішувач та легковик зіткнулися в Харкові – троє постраждалих (фото)

Близько 9:00 29 січня у Шевченківському районі зіткнулися бетонозмішувач та легковик ВАЗ.

За попередніми даними ГУ Нацполіції в Харківській області, аварію спровокував 53-річний водій бетонозмішувача, не надавши перевагу в русі другій машині.

Травми отримали дві пасажирки 39 та 43 років, а також 25-річний водій легковика. Їм надають медичну допомогу.

Правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

