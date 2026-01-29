Бетонозмішувач та легковик зіткнулися в Харкові – троє постраждалих (фото)
Близько 9:00 29 січня у Шевченківському районі зіткнулися бетонозмішувач та легковик ВАЗ.
За попередніми даними ГУ Нацполіції в Харківській області, аварію спровокував 53-річний водій бетонозмішувача, не надавши перевагу в русі другій машині.
Травми отримали дві пасажирки 39 та 43 років, а також 25-річний водій легковика. Їм надають медичну допомогу.
Правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Харківському райсуді 28 січня відбулося засідання у справі про смертельну ДТП біля селища Коротич, в якій загинула 40-річна Інна Мацала. На ньому дослідили всі письмові матеріали. Обвинувачений Сергій Гайдаш – водій автомобіля «Zeekr», який зніс залізобетонну зупинку – своєї провини, як і раніше, не визнав.
