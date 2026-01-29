Бетономешалка и легковушка столкнулись в Харькове — трое пострадавших (фото)

Около 9:00 29 января в Шевченковском районе столкнулись бетономешалка и легковушка ВАЗ.

По предварительным данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, аварию спровоцировал 53-летний водитель бетономешалки, не уступив дорогу второй машине.

Травмы получили две пассажирки 39 и 43 лет, а также 25-летний водитель легковушки. Им оказывают медицинскую помощь.

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщала МГ «Объектив», в Харьковском райсуде 28 января состоялось заседание по делу о смертельном ДТП возле поселка Коротич, в котором погибла 40-летняя Инна Мацала. На нем исследовали все письменные материалы. Обвиняемый Сергей Гайдаш – водитель автомобиля «Zeekr», который снес железобетонную остановку – свою вину, как и до этого, не признал.