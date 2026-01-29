Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – дані енергетиків
Через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася після російських обстрілів, у Харкові та області сьогодні, 28 січня, діятимуть графіки погодинних відключень. Про це пишуть у АТ “Харківобленерго”.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
1.2 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
2.1 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
2.2 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
3.1 02:30-09:30; 13:00-20:00
3.2 02:30-09:30; 13:00-20:00
4.1 02:30-09:30; 13:00-20:00
4.2 02:30-09:30; 13:00-20:00
5.1 00:00-02:30; 06:00–13:00; 16:30-23:30
5.2 00:00-02:30; 06:00–13:00; 16:30-23:30
6.1 00:00-02:30; 06:00–13:00; 16:30-23:30
6.2 00:00-02:30; 06:00–13:00; 16:30-23:30
Список адрес за чергами — тут.
Енергетики зазначили, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тож закликали абонентів стежити за оновленням інформації на офіційних ресурсах “Харківобленерго”.
