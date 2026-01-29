Live

Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – дані енергетиків

Суспільство 07:35   29.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – дані енергетиків Фото: ХМР

Через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася після російських обстрілів, у Харкові та області сьогодні, 28 січня, діятимуть графіки погодинних відключень. Про це пишуть у АТ “Харківобленерго”.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

1.2 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

2.1 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

2.2 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

3.1 02:30-09:30; 13:00-20:00

3.2 02:30-09:30; 13:00-20:00

4.1 02:30-09:30; 13:00-20:00

4.2 02:30-09:30; 13:00-20:00

5.1 00:00-02:30; 06:00–13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00-02:30; 06:00–13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 06:00–13:00; 16:30-23:30

6.2 00:00-02:30; 06:00–13:00; 16:30-23:30

Список адрес за чергами —  тут.

Енергетики зазначили, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тож закликали абонентів стежити за оновленням інформації на офіційних ресурсах “Харківобленерго”.

Читайте також: Багатоповерхівкам обіцяють до 300 тис. грн. на генератори і не тільки, але є нюанси

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
На півночі від Харкова було напружено: Генштаб про бої в регіоні
На півночі від Харкова було напружено: Генштаб про бої в регіоні
29.01.2026, 08:08
Новини Харкова — головне 29 січня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 29 січня: як минула ніч
29.01.2026, 08:16
Сьогодні 29 січня 2026: який день в історії
Сьогодні 29 січня 2026: який день в історії
29.01.2026, 06:00
Намагаємося не відключати людей більше ніж на 4-6 годин – Синєгубов про світло
Намагаємося не відключати людей більше ніж на 4-6 годин – Синєгубов про світло
28.01.2026, 17:55
Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – дані енергетиків
Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – дані енергетиків
29.01.2026, 07:35
Повторне «зникнення в ТЦК», поїзд у вогні, буде 25 морозу – підсумки 28 січня
Повторне «зникнення в ТЦК», поїзд у вогні, буде 25 морозу – підсумки 28 січня
28.01.2026, 23:00

Новини за темою:

27.01.2026
Наслідки обстрілів енергетики усунули: чому немає світла (доповнено)
21.01.2026
Світла немає по 10 годин у Харкові: який найкращий зі сценаріїв прогнозує ХОВА
21.01.2026
У Харкові та області знову діють аварійні відключення
19.01.2026
В обленерго розповіли, коли сьогодні на Харківщині не буде світла
16.01.2026
Як вимикатимуть світло в Харківській області 17 січня – графік


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – дані енергетиків», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2026 в 07:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "сьогодні, 28 січня, діятимуть графіки погодинних відключень.".