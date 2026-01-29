Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – данные энергетиков

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась после российских обстрелов, в Харькове и области сегодня, 28 января, будут действовать графики почасовых отключений. Об этом пишут в АО «Харьковоблэнерго».

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

1.2 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

2.1 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

2.2 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

3.1 02:30-09:30; 13:00-20:00

3.2 02:30-09:30; 13:00-20:00

4.1 02:30-09:30; 13:00-20:00

4.2 02:30-09:30; 13:00-20:00

5.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

Список адресов за очередями — здесь.

Энергетики отметили, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому призвали абонентов следить за обновлением информации на официальных ресурсах «Харьковоблэнерго».