Харків по 14 годин на добу без світла; Сирський про фронт – підсумки 6 лютого
МГ “Об’єктив” нагадує основні події п’ятниці 6 лютого.
У Куп’янську засіли пів сотні росіян – Сирський про події на фронті
Що відбувається на фронті на Харківщині. Про це розповів журналістам Головком ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, в районі Вовчанська ситуація та положення військ залишаються стабільними. Суттєвих успіхів росіяни не мають. У Куп’янську досі залишаються диверсійні групи окупантів загальною чисельністю в 40-50 осіб. Головком відзначив, що головні зусилля ворог концентрує на інших напрямках фронту, а саме Покровському, Очеретинському та Олександрівському.
Росіяни окупували прикордонне село Дегтярне
Під контроль окупантів перейшло прикордонне село Дегтярне на Харківщині. Про це заявила команда аналітиків DeepState. Бої в цьому районі тривали не один тиждень. Раніше спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко підтверджував, що групи окупантів заходять до села, проте запевняв, що їх одну за одною знищують.
Семеро воїнів із Харківщини повернулися з полону
Семеро жителів Харківської області повернулися з російського полону. Вони були серед 157 українців, яких обміняли вчора. Вдома військові родом із Харкова, Чугуєва, Ізюма, Харківського та Богодухівського районів.
Через відключення світла застрягають ліфти, у місті – серія пожеж
Без електрики по 14 годин на добу перебувають харків’яни. І це тільки за графіками. При застосуванні аварійних відключень час без світла ще подовжується. Потерпають усі райони. У том числі й ті, де немає опалення. Через несподівані зникнення напруги та перепади в мережі стаються різноманітні аварії. Зокрема, за даними Харківської міської ради за тиждень було 886 випадків, коли пасажири застрягали в ліфтах. У ДСНС тим часом повідомили про серію пожеж, причинами яких стали короткі замикання. У Харкові за добу всі подібні надзвичайні ситуації концентрувалися в Шевченківському районі. Там наразі майже відсутнє опалення. Уночі пожежу гасили у 12-поверхівці. Спалахнула ковдра на обігрівачі. Двоє людей отримали опіки. Рятувальники також встановили, що коротке замикання стало причиною вчорашньої пожежі на проспекті Перемоги. З цієї ж причини горіла п’ятиповерхова будівля одного з навчально-виробничих підприємств і приватний будинок у селі Хорошеве під Харковом.
На Харківщину знов суне крижаний дощ
Крижаний дощ і мокрий сніг знову йдуть на Харківщину. Дорожники готуються зустрічати негоду. У Службі відновлення відзначили: циклон буде заходити з Дніпропетровської області. Опади поширяться на всю територію регіону та триватимуть щонайменше до понеділка. Позитивна новина – в тому, що в цей час потепліє: удень буде навіть плюсова температура. Але вже в ніч на понеділок сильні морози повернуться, свідчить прогноз Регіонального центра із гідрометеорології.
Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2026 в 23:00