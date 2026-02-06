Харьков по 14 часов в сутки без света; Сырский о фронте – итоги 6 февраля

МГ Объектив напоминает основные события пятницы 6 февраля.

<br />

Что происходит на фронте Харьковской области. Об этом рассказал журналистам Главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, в районе Волчанская ситуация и положение войск остаются стабильными. Существенных успехов у россиян нет. В Купянске до сих пор остаются диверсионные группы окупантов общей численностью в 40-50 человек. Главком отметил, что главные усилия враг концентрирует в других направлениях фронта, а именно Покровском, Очеретинском и Александровском.

Под контроль оккупантов перешло пограничное село Дегтярное Харьковской области. Об этом заявила команда аналитиков DeepState. Бои в этом районе продолжались не одну неделю. Ранее спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко подтверждал, что группы оккупантов заходят в село, однако уверял, что их одну за другой уничтожают.

Семь жителей Харьковской области вернулись из российского плена. Они были среди 157 украинцев, которых обменяли вчера. Дома военные родом из Харькова, Чугуева, Изюма, Харьковского и Богодуховского районов.

Без электричества по 14 часов в сутки находятся харьковчане. И это только по графику. При применении аварийных отключений время без света удлиняется. Страдают все районы. В том числе и те, где нет отопления. Из-за неожиданных исчезновений напряжения и перепадов в сети происходят различные аварии. В частности, по данным Харьковского горсовета, за неделю было 886 случаев, когда пассажиры застряли в лифтах. В ГСЧП тем временем сообщили о серии пожаров, причинами которых стали короткие замыкания. В Харькове в сутки все подобные чрезвычайные ситуации концентрировались в Шевченковском районе. Там почти отсутствует отопление. Ночью пожар тушили в 12-этажке. Вспыхнуло одеяло на обогревателе. Два человека получили ожоги. Спасатели также установили, что короткое замыкание послужило причиной вчерашнего пожара на проспекте Победы. По этой же причине горело пятиэтажное здание одного из учебно-производственных предприятий и частный дом в селе Хорошево под Харьковом.

Ледяной дождь и мокрый снег снова идут на Харьковщину. Дорожники готовятся встречать непогоду. В Службе восстановления отметили: циклон будет заходить из Днепропетровской области. Осадки распространятся на всю территорию региона и продлятся не менее, чем до понедельника. Положительная новость в том, что в это время потеплеет: днем ​​будет даже плюсовая температура. Но уже в ночь на понедельник сильные морозы вернутся, прогнозирует Региональный центр гидрометеорологии.

МГ «Объектив» также сообщала 6 февраля