Синегубов не создает проблем Зеленскому – политолог о голове Харьковской ОВА

Кто может попасть в будущую обновленную команду Владимира Зеленского и почему в Офисе президента лояльно относятся к начальнику ХОВА Олегу Синегубову, объяснил политолог Владимир Фесенко в интервью МГ «Объектив». Это четвертая, заключительная часть нашего разговора.

Ермак «прикрутил» Киму медийность

– В Украине есть начальники ОВА, рекордсмены на своих должностях. Это, в частности, Виталий Ким, возглавляющий Николаевскую ОВА и Олег Синегубов на Харьковщине…

— Ну, они не рекордсмены, во времена Кучмы были рекордсмены. По Киму история интересна в том смысле, что он благодаря своей медийной активности с 2022 года стал одной из самых узнаваемых фигур.

– Да, носки Кима мы помним.

– Ну, вот его улыбка, заряд оптимизма, юмор и так далее. Я не оцениваю его деятельность как губернатора, как местного руководителя. Но, согласно опросу коллег, в частности, Центра Разумкова, Ким имел один из самых высоких рейтингов доверия. Но когда он стал слишком узнаваемым, тот же Андрей Ермак (экс-глава Офиса президента – прим. ред.) «прикрутил» медийность Кима, как когда-то «прикрутили» медийность Залужного.

– А сейчас он снова появляется.

— Я думаю, что учитывая его медийность и положительное восприятие, скорее всего, он останется в президентской команде. Вот именно медийность – главный ресурс Кима. И она будет работать на него, и именно поэтому вместе с Михаилом Федоровым (министр обороны Украины – прим. ред.), возможно, с Кириллом Будановым (голова ОП – прим. ред.), возможно, с Дмитрием Колебой (экс-министр иностранных дел – прим. ред.), он будет в обновленной президентской команде, потому что такие люди нужны. Не только Зеленский должен быть носителем рейтинга, но и такие люди имеют свой личный положительный рейтинг.

Никем заменить и не создает больших проблем

— А как насчет Синегубова? Он с самого начала каденции Зеленского работает в команде президента. Был начальником ОГА в Полтаве, с 2021 года – в Харькове. Слухи о его увольнении время от времени появляются. И особенно остро были в 2024 году после скандала со строительством фортификаций в Харьковской области. Но, несмотря на это, он удержался на должности. Чем он так ценен для центральной власти?

– С Синегубовым сложнее. Я согласен, претензии были. Кстати, по фортификациям – это почти всеобщая история. Особенно проблемы, я знаю, по Полтаве – большие скандалы, и они еще ждут расследования. Это история о том, когда деньги выделяют большие, как со строительством.

— С «Большим строительством».

— С Большим строительством, да. Неважно, Большое строительство Зеленского или сейчас в Киеве Кличко. Это огромные деньги, и на них кто-то зарабатывает. Это неизбежная история. Как, кстати, традиционное жилищное строительство. Это тоже коррумпированная сфера, и тоже там зарабатывают и чиновники, и конкретные бизнесы, допущенные к этой кормушке. Так же и с фортификационными сооружениями.

— Так почему, несмотря на скандалы, людей не меняют?

— Первая проблема – кем заменить, если менять? Кадровый голод. Дефицит кадров. Когда уволили двоих министров – министра энергетики и министра юстиции – на министра энергетики никто не хотел идти. Шмигаль, кстати, тоже. Я знаю лично троих человек, отказавшихся от этой должности. Большинство считает так: «Сейчас мы никуда не идем, потому что будем временными руководителями. Зачем рисковать репутацией, карьерой? А вот когда война закончится, пройдут выборы либо центральные, либо местные, вот тогда мы придем на эти должности, если пригласят». А сейчас не желают. Я думаю, что схожая история с должностями губернаторов. Желающих не очень много, потому что огромная ответственность, куча рисков. А зачем рисковать? Еще и в условиях войны, ты и под статью можешь попасть или под расследование НАБУ.

– А во-вторых?

— Я уже вспоминал, что по Харькову ситуацию в Офисе президента воспринимают положительно. Не случайно и Зеленский сказал, и Шмигаль о ситуации с энергетикой. Это ведь не только комплимент в адрес Игоря Терехова (мэра Харькова – прим. ред.), но и в адрес губернатора тоже. Пусть не прямо. Насколько я слышал, ситуацию в Харькове воспринимают как управляемую, относительно стабильную, учитывая все обстоятельства прифронтового города, это уже положительная оценка. Скандалы и проблемы есть, безусловно. Претензий, думаю, там тоже хватает. Но он не человек, который создает проблемы для Зеленского своими выходками, какими-то бытовыми или политическими скандалами. Он выполняет свою работу – и этого достаточно. Если человек работает, вот такая рабочая лошадка, выполняет свои задачи, не делает плохих вещей, ошибок больших нет, пусть работает, потому что других нет.