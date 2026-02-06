Синєгубов не створює проблем Зеленському: політолог про голову Харківської ОВА

Хто може потрапити до майбутньої оновленої команди Володимира Зеленського і чому в Офісі президента лояльно ставляться до начальника ХОВА Олега Синегубова, пояснив політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю МГ «Об’єктив». Це четверта, заключна частина нашої розмови. Попередня – за посиланням. Повна версія – у відео.

Єрмак «прикрутив» Кіму медійність

– В Україні є начальники ОВА, рекордсмени на своїх посадах. Це, зокрема Віталій Кім, який очолює Миколаївську ОВА та Олег Синєгубов на Харківщині…

– Ну вони не рекордсмени, а в часи Кучми були рекордсмени. По Кіму історія цікава в тому сенсі, що він завдяки своїй медійній активності ще з 2022 року став однією з найбільш впізнаваних фігур.

– Так, шкарпетки Кіма ми пам’ятаємо.

– Ну, от його посмішка, так, заряд оптимізму, гумор і так далі. Я не оцінюю його діяльність як губернатора, як місцевого керівника. Але згідно опитування колег, зокрема, Центру Розумкова, Кім мав один із найбільших рейтингів довіри. Але коли він став занадто впізнаваним, той самий Андрій Єрмак (ексголова Офісу президента – прим. ред.) «прикрутив» медійність Кіма, як колись «прикрутили» медійність Залужного.

– А зараз він знов з’являється.

– Я думаю, що враховуючи його медійність і позитивне сприйняття, скоріше за все він залишиться у президентській команді. От саме медійність – головний ресурс Кіма. І вона буде працювати на нього, і саме тому разом із Михайлом Федоровим (міністр оборони України – прим. ред.), можливо, з Кирилом Будановим (голова ОП – прим. ред.), можливо, з Дмитром Колебою (ексміністр закордонних справ – прим. ред.), він буде в оновленій президентській команді, тому що такі люди потрібні. Не тільки Зеленський має бути носієм рейтингу, а й от такі люди мають свій особистий позитивний рейтинг.

Ніким замінити і не створює великих проблем

– А як щодо Синєгубова? Він від початку каденції Зеленського працює в команді президента. Був начальником ОДА в Полтаві, від 2021 року – в Харкові. Чутки про його звільнення час від часу з’являються. І особливо гострими були в 2024 році після скандалу з будівництвом фортифікацій в Харківській області. Але попри це він втримався на посаді. Чим він такий цінний для центральної влади?

– Із Синєгубовим складніше. Я згоден, претензії були. До речі, по фортифікаціях – це майже суцільна історія. Особливо проблеми, я знаю, по Полтаві – великі скандали, і вони ще чекають розслідування. Це історія про те, коли гроші виділяють великі, це як з будівництвом.

– З Великим будівництвом.

– З Великим будівництвом, так. Неважливо, це Велике будівництво Зеленського або зараз у Києві Кличка. Це величезні гроші, й на них хтось заробляє. Це неминуча історія. Як, до речі, традиційне житлове будівництво. Це теж корумпована сфера, і теж там заробляють і чиновники, і конкретні бізнеси, які допущені до цієї годівниці. Так само і з фортифікаційними спорудами.

– То чого ж, попри скандали, людей не міняють?

– Перша проблема – ким замінити, якщо міняти? Кадровий голод. Дефіцит кадрів. Коли звільнили двох міністрів – міністра енергетики і міністра юстиції – на міністра енергетики ніхто не хотів йти. Шмигаль, до речі, також. Я знаю особисто трьох людей, які відмовились від цієї посади. Більшість вважає так: «Зараз ми нікуди не підемо, тому що будемо тимчасовими керівниками. Навіщо ризикувати репутацію, кар’єрою. А от коли війна закінчиться, пройдуть вибори, або центральні, або місцеві, от тоді ми прийдемо на ці посади, якщо запросять». А зараз не хочуть. Я думаю, що схожа історія з посадами губернаторів. Бажаючих не дуже багато, тому що величезна відповідальність, купа ризиків. А навіщо ризикувати? Ще й в умовах війни, ти й під статтю можеш потрапити, або під розслідування НАБУ.

– А по-друге?

– Я вже трошки згадував, що по Харкову ситуацію в Офісі президента сприймають позитивно. Не випадково і Зеленський сказав, і Шмигаль про ситуацію з енергетикою. Це ж не тільки комплімент на адресу Ігоря Терехова (мера Харкова – прим. ред.), а й на адресу губернатора також. Хай не прямо. Наскільки я чув, ситуацію в Харкові сприймають як керовану, відносно стабільну, враховуючи всі обставини прифронтового міста, це вже позитивна оцінка. Скандали і проблеми є, безумовно. Претензій, я думаю, там теж вистачає. Але він не є людиною, яка створює проблеми для Зеленського своїми вибриками, якимись побутовими або політичними скандалами. Він виконує свою роботу – і цього достатньо. Якщо людина працює, от така робоча конячка, виконує свої завдання, не робить поганих речей, помилок великих немає, хай працює, тому що інших немає.