Брошеных коней эвакуируют полицейские вместе с волонтерами на Харьковщине

Общество 19:03   06.02.2026
Оксана Якушко
Брошеных коней эвакуируют полицейские вместе с волонтерами на Харьковщине

Коней из Старосалтовской громады вывезли спецподразделение полиции «Белый Ангел» вместе с «Красным Крестом Украины», сообщили в Нацполиции.

С первых дней деоккупации питомцы конного клуба «Антлант» оказались без попечения. Их владелец с документами сбежал в РФ и бросил животных на произвол судьбы. Сотрудники харьковской полиции, местные власти, зооволонтеры и неравнодушные граждане взяли шефство над брошенными животными. Они привозили корма, сено, вывозили раненых в результате обстрелов коней. Но ситуация в Старосалтовской громаде остается сложной.

Помощник начальника ГУНП в Харьковской области по гуманитарным вопросам Вячеслав Марков сообщил, что на днях полицейские вместе с волонтерами начали эвакуировать животных с территории Старосалтовской громады.

«Лошади перемещены и пока будут находиться на территории харьковского ипподрома. Опеку над ними обеспечивает благотворительная организация «Animals 911 Ukraine», которая предоставила соответствующие гарантийные обязательства по уходу за животными», – рассказал Вячеслав Марков.

Эвакуация происходила в условиях повышенной угрозы. Во время движения по маршруту зафиксировали активность российских БпЛА. Следовавший за полицейскими дрон уничтожили.

Часть коней уже вывезли на ипподром Харькова. Эвакуация других животных продолжается.

Автор: Оксана Якушко
