Брошеных коней эвакуируют полицейские вместе с волонтерами на Харьковщине
Коней из Старосалтовской громады вывезли спецподразделение полиции «Белый Ангел» вместе с «Красным Крестом Украины», сообщили в Нацполиции.
С первых дней деоккупации питомцы конного клуба «Антлант» оказались без попечения. Их владелец с документами сбежал в РФ и бросил животных на произвол судьбы. Сотрудники харьковской полиции, местные власти, зооволонтеры и неравнодушные граждане взяли шефство над брошенными животными. Они привозили корма, сено, вывозили раненых в результате обстрелов коней. Но ситуация в Старосалтовской громаде остается сложной.
Помощник начальника ГУНП в Харьковской области по гуманитарным вопросам Вячеслав Марков сообщил, что на днях полицейские вместе с волонтерами начали эвакуировать животных с территории Старосалтовской громады.
«Лошади перемещены и пока будут находиться на территории харьковского ипподрома. Опеку над ними обеспечивает благотворительная организация «Animals 911 Ukraine», которая предоставила соответствующие гарантийные обязательства по уходу за животными», – рассказал Вячеслав Марков.
Эвакуация происходила в условиях повышенной угрозы. Во время движения по маршруту зафиксировали активность российских БпЛА. Следовавший за полицейскими дрон уничтожили.
Часть коней уже вывезли на ипподром Харькова. Эвакуация других животных продолжается.
Новости по теме:
Дата публикации материала: 6 февраля 2026 в 19:03