«33 прилета»: как на Харьковщине выживает конная ферма, оставшаяся без хозяина

На Харьковщине осталась без хозяина конная ферма, владелец которой уехал в РФ. Этот комплекс более 30 раз попадал под обстрел оккупантов. За 28 животными, которые остались без хозяина, помогают ухаживать правоохранители. Как сейчас живет конная ферма, показали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Ферма была брошена, хозяин уехал в РФ. Мы когда с напарником сюда приехали, осталось 28 коней. С августа мы им помогаем», – рассказал полицейский офицер громады Дмитрий Новицкий.

Из всего клуба с животными остался только конюх Алексей. Он убирает у животных, выгуливает их, кормит. В общем мужчина работает здесь уже 12 лет.

«Одна лошадь погибла, когда обстрел здесь был. Ему было 5 месяцев. 33 прилета было», — вспомнил Алексей.

Мужчина признается, что труднее всего здесь зимой. Раньше конюшни отапливались, а теперь нет дров. Из-за попадания помещение частично разрушено, много щелей.

«Мы с ребятами-полицейскими своими силами подлатали крышу, окна пленкой забили. Но все равно холодно. Вода замерзает. Приходится размораживать, чтобы напоить коней. Летом полегче. Они сами пасутся. Очень нужна еда для лошадей. Бывает, что они два дня едят, а потом два дня стоят голодные, потому что негде взять еду», — отметил Алексей.

Правоохранители заявили, что юридически сейчас решить вопрос с лошадьми нельзя, потому что у них есть владелец. Он забрал все документы на животных, а на связь не выходит. Люди предлагали забрать лошадей, однако отдать кому-то просто так их невозможно.

«Некоторое питание и бытовые вещи для конного клуба достаем сами, но в большинстве случаев обращаемся к волонтерам и фермерам и делаем все, чтобы эти животные не погибли», — добавили в полиции.

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