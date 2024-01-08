«33 прильоти було»: як виживає покинута кінна ферма на Харківщині (відео)

На Харківщині залишилася покинутою кінна ферма, власник якої виїхав до РФ. Цей комплекс понад 30 разів потрапляв під обстріл окупантів. За 28 тваринами, які залишилися без господаря, допомагають доглядати правоохоронці. Як наразі живе кінна ферма показали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Ферма була покинута, хазяїн виїхав до РФ. Ми коли з напарником сюди приїхали, залишилося 28 коней. Із серпня ми їм допомагаємо», – розповів поліцейський офіцер громади Дмитро Новицький.

З усього клубу з тваринами залишився лише конюх Олексій. Він прибирає у тварин, вигулює їх, годує. Загалом чоловік працює тут вже 12 років.

«Один кінь загинув, коли обстріл тут був. Йому було 5 місяців. 33 прильоти було», – згадав Олексій.

Чоловік зізнається, що найважче тут взимку. Раніше стайні опалювалися, а тепер немає дров. Через влучання приміщення частково зруйноване, багато щілин.

«Ми з хлопцями-поліцейськими своїми силами підлатали дах, вікна плівкою забили. Але все одно холодно. Вода замерзає. Доводиться розморожувати, щоб напоїти коней. Літом легше. Вони самі пасуться. Дуже потрібна їжа для коней. Буває таке, що вони два дні їдять, а потім два дні стоять голодні, бо ніде узяти їжу», – зазначив Олексій.

Правоохоронці заявили, що юридично наразі вирішити питання з конями не можна, бо у них є власник. Він забрав всі документи на тварин, а на зв’язок не виходить. Люди пропонували забрати коней, однак віддати комусь просто так їх неможливо.

«Деяке харчування та побутові речі для кінного клубу дістаємо самі, але у більшості випадків звертаємось до волонтерів та фермерів та робимо усе, щоб ці тварини не загинули», – додали в поліції.

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