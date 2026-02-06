Покинутих коней евакуюють поліціянти разом із волонтерами на Харківщині

Коней зі Старосалтівської громади вивезли спецпідрозділ поліції «Білий Янгол» разом із «Червоним Хрестом України», повідомили у Нацполіції.

Після деокупації вихованці кінного клубу «Антлант» опинилися без піклування. Їх власник з документами утік до РФ і покинув тварин напризволяще. Співробітники харківської поліції, місцева влада, зооволонтери та небайдужі громадяни взяли шефство над покинутими тваринами. Вони привозили корма, сіно, вивезли поранених внаслідок обстрілів лошадей. Та безпекова ситуація у Старосалтівській громаді залишається складною.

Помічник начальника ГУНП у Харківській області з гуманітарних питань В’ячеслав Марков повідомив, що днями поліціянти разом із волонтерами розпочали евакуювати тварин зі території Старосалтівської громади.

«Коні переміщені та поки будуть знаходитися на території харківської іподрому. Опіку над ними забезпечує благодійна організація «Animals 911 Ukraine», яка надала відповідні гарантійні зобов’язання щодо догляду за тваринами», – розповів В’ячеслав Марков.

Евакуація відбувалася в умовах підвищеної небезпеки. Під час руху маршрутом зафіксували активність російських БпЛА. Дрон, що слідував за поліціянтами, знищили.

Наразі частину коней вивезли до іподрому Харкова. Евакуація інших тварин триває.